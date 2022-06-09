Месси снялся в сериале на родине

Сериал с участием аргентинского футболиста называется "Защитники". Месси сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала.

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Форвард ПСЖ появится в первой серии второго сезона. Зрители смогут посмотреть ленту в 2023 году.
Съемки проходили в Буэнос-Айресе и Париже.

В сериале идет речь о трех футбольных агентах, которые вынуждены объединить усилия для побега от банкротства. Создано ими агентство The Protectors Inc. Не только ведет футбольные дела клиентов, но и работает с ними за пределами поля, спасая во всей плетенице необычных ситуаций.

В сериале от Disney Media Networks Latin America вышел один сезон с оценкой 6,5 баллов из 10 на IMDb.

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Новое достижение аргентинца

  • Недавно форвард продемонстрировал феерическую результативность в товарищеском матче между сборными Аргентины и Эстонии, состоявшемся в испанской Памплоне.
  • Матч закончился со счетом 5:0 в пользу аргентинцев, все мячи забил Месси. Это позволило ему составлять несколько исторических достижений.
  • Месси обошел Пеле по числу голов в карьере – 769 против 767.
  • Лионель стал третьим игроком в истории сборной Аргентины, забившим 5 голов в матче за "альбиселестес".
  • Ни один игрок в истории футбола не имеет больше очков по системе "гол+пасс", чем Лео. В активе Месси 1100 очков в 974-х матчах за клуб и сборную. Чтобы дойти до такой статистики, нужно набирать минимум 50 очков в течение 22 сезонов.