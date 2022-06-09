Месси снялся в сериале на родине

Сериал с участием аргентинского футболиста называется "Защитники". Месси сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала.

Варте уваги Цього не може бути, – Мессі шокований перемогою Реала у Лізі чемпіонів: кумедне відео

Форвард ПСЖ появится в первой серии второго сезона. Зрители смогут посмотреть ленту в 2023 году.

Съемки проходили в Буэнос-Айресе и Париже.

В сериале идет речь о трех футбольных агентах, которые вынуждены объединить усилия для побега от банкротства. Создано ими агентство The Protectors Inc. Не только ведет футбольные дела клиентов, но и работает с ними за пределами поля, спасая во всей плетенице необычных ситуаций.

В сериале от Disney Media Networks Latin America вышел один сезон с оценкой 6,5 баллов из 10 на IMDb.

Видео тизера

Новое достижение аргентинца