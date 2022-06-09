Мессі знявся у серіалі на батьківщині
Серіал за участі аргентинського футболіста називається "Захисники". Мессі зіграв епізодичну роль у другому сезоні серіалу.
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Форвард ПСЖ з’явиться у першій серії другого сезону. Глядачі зможуть переглянути стрічку у 2023 році.
Зйомки проходили в Буенос-Айресі та Парижі.
У серіалі йдеться про трьох футбольних агентів, які змушені об'єднати зусилля для втечі від банкрутства. Створене ними агентство The Protectors Inc. не тільки веде футбольні справи клієнтів, а й працює з ними за межами поля, рятуючи в цілій плетениці незвичайних ситуацій.
У серіалі від Disney Media Networks Latin America наразі вийшов один сезон з оцінкою 6,5 балів із 10 на IMDb.
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Нове досягнення аргентинця
- Нещодавно форвард продемонстрував феєричну результативність у товариському матчі між збірними Аргентини та Естонії, який відбувся в іспанській Памплоні.
- Матч закінчився з рахунком 5:0 на користь аргентинців, усі м'ячі забив Мессі. Це дозволило йому становити декілька історичних досягнень.
- Мессі обійшов Пеле за кількістю голів у кар'єрі – 769 проти 767.
- Ліонель став третім гравцем в історії збірної Аргентини, який забив 5 голів у матчі за "альбіселестес".
- Жоден гравець в історії футболу не має більше очок за системою "гол+пас", ніж Лео. В активі Мессі 1100 очок в 974-х матчах за клуб і збірну. Щоб дійти до такої статистики, потрібно набирати мінімум 50 очок упродовж 22-х сезонів.