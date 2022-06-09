Мессі знявся у серіалі на батьківщині

Серіал за участі аргентинського футболіста називається "Захисники". Мессі зіграв епізодичну роль у другому сезоні серіалу.

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Форвард ПСЖ з’явиться у першій серії другого сезону. Глядачі зможуть переглянути стрічку у 2023 році.

Зйомки проходили в Буенос-Айресі та Парижі.

У серіалі йдеться про трьох футбольних агентів, які змушені об'єднати зусилля для втечі від банкрутства. Створене ними агентство The Protectors Inc. не тільки веде футбольні справи клієнтів, а й працює з ними за межами поля, рятуючи в цілій плетениці незвичайних ситуацій.

У серіалі від Disney Media Networks Latin America наразі вийшов один сезон з оцінкою 6,5 балів із 10 на IMDb.

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