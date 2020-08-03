Экс-ассистент Мирчи Луческу Александр Спиридон поделился мнением о генеральном директоре донецкого "Шахтера" Сергее Палкине.

Спиридон прокомментировал слова генерального директора "горняков" о том, что тот лишь выступал в качестве переводчика румынского тренера. По его словам, Палкин – дилетант, который знает внутреннюю работу тренерского штаба. Цитирует Спиридона Tribuna.com.

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Это мнение человека, который за 17 лет работы в клубе не смог изучить даже футбольную терминологию. Уж кому-кому, но только не ему комментировать внутреннюю кухню тренерского штаба. Может быть, он хороший менеджер, но в футболе, по моему мнению, как был дилетантом, так им и остался. И этот человек еще имеет наглость оценивать профессиональный уровень Луческу.

"Давно ли он пел дифирамбы Мистеру и собирался ставить памятник за профессиональные достижения? А сегодня обливает его грязью, оскорбляет и унижает. Вот оно – настоящее лицо этого человека. Более чем уверен, очень многие из многомиллионной армии болельщиков "Шахтера" меня поддержат: Палкин поступил подло и низко по отношению к Луческу", – отметил Спиридон.

Ранее Александр Спиридон уже высказывался негативно в адрес гендиректора "Шахтера", заявив, что "жаль, что такая личность как Палкин, решает судьбы людей".

Что известно об Александре Спиридоне

60-летний специалист работал помощником Луческу в период тренерства в "Шахтере". Последним его местом работы была сборная Молдовы в 2018/19 годах. Карьеру футболиста Спиридон провел в молдавских клубах.