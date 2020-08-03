Ексасистент Мірчі Луческу Олександр Спиридон поділився думкою про генерального директора донецького "Шахтаря" Сергія Палкіна.

Спиридон прокоментував слова генерального директора "гірників" про те, що той лише виступав в якості перекладача румунського тренера. За його словами, Палкін – дилетант, який знає внутрішню роботу тренерського штабу. Цитує Спиридона Tribuna.com.

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Це думка людини, яка за 17 років роботи в клубі не зміг вивчити навіть футбольну термінологію. Вже кому-кому, але тільки не йому коментувати внутрішню кухню тренерського штабу. Може бути, він хороший менеджер, але в футболі, на мою думку, як був дилетантом, так ним і залишився. І ця людина ще має зухвалість оцінювати професійний рівень Луческу.

"Чи давно він співав Містеру дифірамби і збирався ставити пам'ятник за професійні досягнення? А сьогодні обливає його брудом, ображає і принижує. Ось воно – справжнє обличчя цієї людини. Більш ніж упевнений, дуже багато хто з багатомільйонної армії вболівальників "Шахтаря" мене підтримають: Палкін вчинив підло і низько по відношенню до Луческу", – зазначив Спиридон.

Раніше Олександр Спиридон вже висловлювався негативно на адресу гендиректора "Шахтаря", заявивши про "шкода, що така особистість як Палкін, вирішує долі людей".

Що відомо про Олександра Спиридона

60-річний фахівець працював помічником Луческу у період тренерства у "Шахтарі". Останнім його місцем роботи була збірна Молдови у 2018/19 роках. Кар'єру футболіста Спиридон провів у молдавських клубах.