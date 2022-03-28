Помощь украинцам и период без тренировок: как война изменила спортивную жизнь Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук встретила начало войны на Украине. Семья легкоатлетки протянула руку помощь всем, кому это требовалось, поэтому в тот момент в голове Марины не было никаких мыслей о спорте.

Бех-Романчук: Некоторое время вообще не тренировалась

Украинская легкоатлетка смогла выехать на чемпионат мира и принести стране серебряную медаль в сербском Белграде. После соревнований Марина Бех-Романчук в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала о том, как полномасштабное нападение России на Украину изменило ее спортивную жизнь.

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Легкоатлетка рассказала, что в первый день войны вообще не выходила на дорожку, занимая помощью украинцам. Дом Бех-Романчук и Михаил Романчук стал приютом для земляков.

После чемпионата мира легкоатлетка отправилась на собрание в Португалию. Отметим, что сбор был по плану Бех-Романчук, но по продолжительности несколько меньше.

Некоторое время вообще не тренировалось. Было совсем не до этого. После чемпионата мира наши планы тоже несколько изменились. После старта выехали на учебно-тренировочный сбор в Португалию, который продлится около 50 дней. Думы не имеем, что и как дальше будет,

– рассказала украинка.

"Сложно сказать, когда будет мой следующий старт"

Бех-Романчук надеется, что после сбора Португалии она вернется в Украину, где будет продолжать подготовку к сезону. Из-за сложной ситуации и неизвестности Марина даже не может сказать своим поклонникам, когда она снова выйдет на старт.

Обычно в мае мы возвращаемся домой и тренируемся на украинских стадионах. Трудно сказать, как сейчас будут складываться обстоятельства. Очень сильно надеются, что в мае мы вернемся домой. Пока думаем, как быть дальше, составляем планы, поэтому пока сложно сказать, когда будет мой следующий старт,

– призналась украинская легкоатлетка.

Напомним, что на чемпионате мира в помещении Бех-Романчук стала второй в тройном прыжке. Эта дисциплина "новая" для украинки на престижных стартах, но характер помог Марине взять медаль.

Была близкая украинка и ко второй награде в коронных прыжках в длину, но минимальное и спорное заступление "забрало" у нее медаль. Хотя эта попытка была одна из самых лучших в ее карьере.