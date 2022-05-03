Петрик: Хочу поблагодарить всех, кто проявил любовь к родной стране
Война заставила Анну Петрик покинуть харьковский Жилстрой-1 и перейти в Брейдалик, выступающий в Исландии. Украинская футболистка поделилась мнением о советнике главы Офиса Президента Алексее Арестовиче и руководителе Николаевской областной военной администрации Виталие Киме.
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"Они для меня, во-первых, люди, которые вроде бы хорошо выполняют свою работу. Я не фанатка, не люблю, когда меня успокаивают. Но очень благодарна, что отважно защищают нашу страну и граждан", – сказала девушка.
Петрик поблагодарила всех, кто не покинул страну в беде и борется за ее свободу. Безразлично, этот человек в кабинете, или на фронте, в территориальной обороне или занимается волонтерством.
Анна добавила, что футболисты сборной получали странный вопрос о войне. Вроде бы финансируя украинскую армию, они становятся причастными к смерти оккупантов.
У наших футболистов из сборной спрашивали, не считают ли они себя причастными к смерти кафиров, потому что выделяют большие средства на технику и оружие. Я бы хотела добавить, что мы не убиваем, защищаем свое! Это разные вещи,
– расставила все точки над "и" Петрик.
Отметим, что среди украинских футболисток больше всего землякам помогла и продолжает это делать Татьяна Романенко. Нападающая играет во французском Реймсе, но даже такое расстояние от родной страны не помешало ей подать руку помощи. Татьяна выходила на матчи с украинским флагом и отправляла вместе с клубом тонны гуманитарной помощи.
Что известно об Анне Петрик
- 24-летняя защитница сборной Украины, которая с 2020 начала вызываться в главную национальную команду страны.
- Дебютировала за "сине-желтых" в марте 2020 года в матче против Шотландии. Дебют был испорчен из-за поражения украинской сборной на кубке Пинатарь с разгромным счетом 0:3. Анна провела за национальную команду только первый тайм.
- До этого выступала за U-17 и U-19.
- В Украине выступала за Ильичевец, Львов и Жилстрой-1. харьковский клуб как раз стал последним, за который выступала Петрик в чемпионате Украины до 24 февраля.