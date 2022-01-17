Прощальный пост уроженец Харькова разместил у себя в инстаграме. Кроме того, Сергей добавил свои самые памятные фотографии с разных выступлений.

К слову Стаховский завершает карьеру теннисиста

"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему", – написал Стаховский.

Семья и детство

Сергей Стаховский родился 6 января 1986 года в Киеве. Отец будущего чемпиона – выдающийся уролог и доктор медицины Эдуард Стаховский. Мать Ольга – экономист и преподаватель.

Стаховский впервые попробовал себя в теннисе в шесть лет, когда дедушка по материнской линии привел его на корты Республиканского стадиона в Киеве. Сергей некоторое время тренировался на родине, а потом, еще в юниорские годы, переехал за границу, где пытался работать в академиях многих известных специалистов, но, в конце концов, остановил свой выбор на Словакии.

С самого детства на теннисиста возлагались огромные надежды. Ведь Сергей блестяще показывал себя на местных соревнованиях, практически всегда доходя до призовых мест.

Главные достижения карьеры

За свою карьеру украинец четыре раза становился победителем турниров АТР в одиночном разряде и четыре раза выигрывал турниры АТР в парном разряде. Также в активе украинского теннисиста 7 побед на турнирах ATP Challenger Tour в одиночном разряде и 10 титулов в парном.

Вот это да! По данным сайта АТР, Стаховский сыграл 881 матч на турнирах всех уровней и одержал 449 побед.

В одиночном рейтинге АТР Стаховский поднимался на 31 строчку (2010 год), а в парном разряде самый высокий рейтинг – 33 место (2011 год). На теннисном корте украинец заработал 5,5 миллионов долларов призовых.

Сергей Стаховский с 2006 года провел 77 матчей в одиночном и парном разрядах за сборную Украины в Кубке Дэвиса. Он рекордсмен сборной по общему количеству побед (47), количеству побед в одиночных матчах (32) и количеству побед в парных матчах (15). Также украинец выступал за сборную рекордное количество лет (15) и принял участие в наибольшем количестве встреч (32).

Самые знаковые матчи

За историю независимости лишь двое украинских теннисистов играли в финале юниорских турниров "Большого шлема". Андрей Медведев в 1991 году на Roland Garros обыграл Томаса Энквиста, а Сергей Стаховский в 2004 году на US Open уступил Энди Маррею. Британец из подающего надежды подростка превратился в одного из самых успешных теннисистов за всю историю.

Сергей отметился еще одним уникальным достижением для украинского тенниса. Он выиграл свой первый титул на турнирах АТР, став лаки-лузером. В марте 2008 года в Загребе Стаховский проиграл финал квалификации словенцу Блажу Кавчичу. Благодаря тому, что Микаэль Ллодра решил сняться, Сергей попал в основу и в результате выиграл соревнования. В финале он расправился с первым номером посева и звездой Иваном Любичичем.

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Самая громкая победа Стаховского случилась в 2013 году. Тогда перед ним вздрогнул великий Роджер Федерер на его коронном и любимом турнире Wimbledon. Легендарный швейцарец приехал в Британию защищать свой титул, но проиграл во втором круге. Стаховский показал умеренный уровень классического serve and volley, верность которому он соблюдал на протяжении всей своей карьеры. Сергей первым делом отправил воздушный поцелуй жене Анфисе, которая дрожала от счастья на трибунах. Федерер до этого 36 раз подряд выходил в четвертьфиналы на турнирах "Большого шлема".

Сергей Стаховский побеждал Роджера Федерера / Фото ap.org

Невероятно! В общем Стаховский трижды одержал победы над игроками топ-10 – Федерер (2013), Гулбис (2014) и Вавринка (2015).

Посылал российские СМИ и ездил в АТО

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Сергей Стаховский отказался давать интервью российским СМИ. "Врать надо меньше", – заявил Сергей прямо в лицо журналистам.

Сергей Стаховский отказался давать интервью российским СМИ: смотрите видео

Стаховский не ездил на турниры в Россию, вместо этого регулярно бывал в зоне АТО и помогал финансово украинским военным.

Однако не обошлось без скандалов. Большой скандал Стаховский вызвал в 2018 году, когда заявил, что хотел бы задушить каждого русскоязычного. Позже он извинился за свои слова и заявил, что это была неудачная шутка, не так поняли.

Виноделие

Долгое время Сергей Стаховский вообще не употреблял алкогольных напитков. Однако когда в Бордо он все же попробовал вино. Поначалу как такового восторга у него не было. Но потом его захватила сама культура потребления вина.

Сергей начал иногда покупать вино на Primeur, то есть закупать этот напиток еще до его разлива в бутылки. Среди его знакомых становилось все больше ценителей вина.

Тогда, в 2015 году, Сергей Стаховский на Закарпатье взял в наем 20 гектаров виноградников. Начал культивировать почву, заниматься пересадкой винограда. Впоследствии закупил французские бочки для вина и начал дальше развиваться в этом деле. Сейчас свое вино Сергей Стаховский называет "честным украинским вином". Его можно приобрести, заказав онлайн или по телефону. Стаховский предлагает бесплатную доставку по Украине.

Личная жизнь

Украинский теннисист встречался со знаменитой словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой. В 2011 году женился на россиянке по имени Анфиса. В этом браке у Сергея Стаховского есть дочь Таисия и сын Никифор.

В 2019 году у Сергея Стаховского и его жены родился еще один сын. Мальчика назвали Алекс. Семья живет в Будапеште.

Сергей Стаховский с женой Анфисой и детьми / Фото из инстаграма теннисиста

К Сергею Стаховскому можно относиться как угодно, но хочется поблагодарить его за замечательную карьеру и замечательные моменты, которые переживали болельщики благодаря ему!