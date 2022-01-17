Прощальний пост уродженець Харкова розмістив у себе в інстаграмі. Крім того, Сергій додав свої найпам'ятніші фотографії з різних виступів.

До слова Стаховський завершує кар'єру тенісиста

"Подорож у тисячу матчів починається з одного удару. Дякую, теніс, це було по-справжньому", – написав Стаховський.

Сім'я та дитинство

Сергій Стаховський народився 6 січня 1986 року у Києві. Батьком майбутнього чемпіона є видатний уролог та доктор медицини — Едуард Стаховський. Мати Ольга – економіст та викладач.

Стаховський вперше спробував себе у тенісі у шість років, коли дідусь по материнській лінії привів його на корти Республіканського стадіону у Києві. Сергій деякий час тренувався на батьківщині, а потім, ще в юніорські роки, переїхав за кордон, де намагався працювати в академіях багатьох відомих фахівців, але, зрештою, зупинив свій вибір на Словаччині.

З самого дитинства на тенісиста покладалися величезні надії. Адже Сергій блискуче показував себе на місцевих змаганнях, практично завжди доходячи до призових місць.

Головні здобутки кар'єри

За свою кар'єру українець чотири рази ставав переможцем турнірів АТР в одиночному розряді та чотири рази вигравав турніри АТР у парному розряді. Також в активі українського тенісиста 7 перемог на турнірах ATP Challenger Tour у одиночному розряді та 10 титулів у парному.

Отакої! За даними сайту АТР, Стаховський зіграв 881 матч на турнірах усіх рівнів та здобув 449 перемог.

В одиночному рейтингу АТР Стаховський піднімався на 31 рядок (2010 рік), а у парному розряді найвищий рейтинг – 33 місце (2011 рік). На тенісному корті українець заробив 5,5 мільйонів доларів призових.

Сергій Стаховський з 2006 року провів 77 матчів у одиночному та парному розрядах за збірну України у Кубку Девіса. Є рекордсменом збірної за загальною кількістю перемог (47), кількістю перемог у одиночних матчах (32) та кількістю перемог у парних матчах (15). Також українець виступав за збірну рекордну кількість років (15) та взяв участь у найбільшій кількості зустрічей (32).

Найбільш знакові матчі

За історію незалежності лише двоє українських тенісистів грали у фіналі юніорських турнірів "Великого шолома". Андрій Медвєдєв у 1991 році на Roland Garros обіграв Томаса Енквіста, а Сергій Стаховський у 2004 році на US Open поступився Енді Маррею. Британець із підлітка, який подає надії, перетворився на одного з найуспішніших тенісистів за всю історію.

Сергій відзначився ще одним унікальним здобутком для українського тенісу. Він виграв свій перший титул на турнірах АТР, ставши лакі-лузером. У березні 2008 року у Загребі Стах програв фінал кваліфікації словенцю Блажу Кавчичу. Завдяки тому, що Мікаель Ллодра вирішив знятися, Сергій потрапив до основи і в результаті виграв змагання. У фіналі він розправився з першим номером посіву і зіркою Іваном Любичичем.

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Найгучніша ж перемога Стаховського трапилася у 2013 році. Тоді перед ним здригнувся великий Роджер Федерер на його коронному і улюбленому турнірі – Wimbledon. Легендарний швейцарець приїхав до Британії захищати свій титул, але програв у другому колі. Стаховський показав помірний рівень класичного serve and volley, вірність якому він дотримувався протягом усієї своєї кар'єри. Сергій насамперед відправив повітряний поцілунок дружині Анфісі, яка тремтіла від щастя на трибунах. Федерер до цього 36 разів поспіль виходив у чвертьфінали на турнірах "Великого шолома".



Сергій Стаховський перемагав Роджера Федерера / Фото ap.org

Неймовірно! Загалом Стаховський тричі здобув перемоги над гравцями топ-10 – Федерер (2013), Гулбіс (2014) та Вавринка (2015).

Посилав російські ЗМІ та їздив до АТО

Після окупації Криму та початку війни на Донбасі Сергій Стаховський відмовився давати інтерв'ю російським ЗМІ. "Брехати треба менше", – заявив Сергій прямо в обличчя журналістам.

Сергій Стаховський відмовився давати інтерв'ю росЗМІ: дивіться відео

Стаховський не їздив на турніри до Росії, натомість регулярно бував у зоні АТО та допомагав фінансово українським військовим.

Однак, не обійшлось без скандалів. Великий скандал Стаховський викликав у 2018 році, коли заявив, що хотів би задушити кожного російськомовного. Пізніше він вибачився за свої слова і заявив, що це був невдалий жарт, не так зрозуміли.

Виноробство

Довгий час Сергій Стаховський взагалі не вживав алкогольних напоїв. Проте колись у Бордо він усе ж таки скуштував вино. Спочатку як такого захоплення у нього не було. Але потім його захопила сама культура споживання вина.

Сергій почав іноді купувати вино на Primeur, тобто закуповувати цей напій ще до його розливу у пляшки. Серед його знайомих ставало дедалі більше поціновувачів вина.

Тоді, у 2015 році, Сергій Стаховський на Закарпатті взяв у найм 20 гектарів виноградників. Почав культивувати ґрунт, займатися пересадженням винограду. Згодом закупив французькі бочки для вина та почав далі розвиватися у цій справі. Наразі своє вино Сергій Стаховський називає "чесним українським вином". Його можна придбати, замовивши онлайн або за телефоном. Стахівський пропонує безкоштовну доставку по Україні.

Особисте життя

Український тенісист зустрічався із знаменитою словацькою тенісисткою Домінікою Цібулковою. У 2011 році одружився з росіянкою на ім'я Анфіса. Від цього шлюбу Сергій Стаховський має доньку Таїсію та сина Нікіфора.

У 2019 році у Сергія Стаховського та його дружини народився ще один син. Хлопчика назвали Алекс. Сім'я живе у Будапешті.



Сергій Стаховський з дружиною Анфісою та дітьми / Фото з інстаграму тенісиста

До Сергія Стаховського можна ставитися як завгодно, але хочеться подякувати йому за чудову кар'єру та чудові моменти, які переживали вболівальники завдяки йому!