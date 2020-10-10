Российское спортивное издание "Чемпионат" заявило о переходе игрока сборной Украины Евгения Шахова в российский "Тамбов". Но, как выяснилось, его просто перепутали с гораздо менее именитым российским тезкой – Виталием Шаховым.

Впоследствии свою оплошность "Чемпионат" исправил, но ее следы на сайте заметны до сих пор.

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Российское издание поделилось "эксклюзивной информацией", что Евгений Шахов перейдет в ФК "Тамбов" – один из аутсайдеров российской Премьер-лиги.

Но прежде чем говорить об измене, стоит дать время россиянам подумать трижды, ведь с первого раза не всегда получается. Так было и на этот раз, поэтому впоследствии сайт исправил имя украинского хавбека на Виталия Шахова – россиянина, который в прошлом безуспешно вылетел из российского первенства вместе с "Оренбургом".

Что интересно, издание может исправить новость на своем сайте, но этого нельзя сделать со строкой адресной ссылки. Поэтому там до сих пор говорится, что "украинский хавбек АЕК Шахов перейдет в Тамбов".

Сообщение о "переходе Шахова в Тамбов" / Скриншот

Коротко о Евгении Шахове: