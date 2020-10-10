Помечтайте: в России сообщили о подписании игрока сборной Украины, но нет
Российское спортивное издание "Чемпионат" заявило о переходе игрока сборной Украины Евгения Шахова в российский "Тамбов". Но, как выяснилось, его просто перепутали с гораздо менее именитым российским тезкой – Виталием Шаховым.
Впоследствии свою оплошность "Чемпионат" исправил, но ее следы на сайте заметны до сих пор.
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Российское издание поделилось "эксклюзивной информацией", что Евгений Шахов перейдет в ФК "Тамбов" – один из аутсайдеров российской Премьер-лиги.
Но прежде чем говорить об измене, стоит дать время россиянам подумать трижды, ведь с первого раза не всегда получается. Так было и на этот раз, поэтому впоследствии сайт исправил имя украинского хавбека на Виталия Шахова – россиянина, который в прошлом безуспешно вылетел из российского первенства вместе с "Оренбургом".
Что интересно, издание может исправить новость на своем сайте, но этого нельзя сделать со строкой адресной ссылки. Поэтому там до сих пор говорится, что "украинский хавбек АЕК Шахов перейдет в Тамбов".
Сообщение о "переходе Шахова в Тамбов" / Скриншот
Коротко о Евгении Шахове:
- Он является воспитанником "Днепра", где и провел значительную часть своей карьеры. За клуб из одноименного города он наиграл 94 матча, в которых забил 11 голов, за более 10 лет.
- Впоследствии перешел в греческий ПАОК в 2016 году и остался там на 3 сезона. За это время сыграл в 64 матчах, забив 12 мячей. Потом перешел в итальянский "Лечче" – 24 матча и один гол за сезон в Серии А.
- После вылета "Лечче" вернулся в Грецию, на этот раз в АЕК. Также Евгений Шахов наиграл 70 матчей и молодежных и юношеских сборных Украины разных уровней. В первой команде провел 7 матчей, отметившись однажды – в воротах Сербии.