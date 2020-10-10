Російське спортивне видання "Чемпионат" заявило про перехід гравця збірної України Євгена Шахова в російський "Тамбов". Та, як згодом з'ясувалося, його просто переплутали зі значно менш іменитим російським тезкою – Віталієм Шаховим.

Згодом свою помилку "Чемпионат" виправив, але її сліди на сайті помітні досі.

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Російське видання поділилося "ексклюзивною інформацією", що Євген Шахов перейде у ФК "Тамбов" – одного з аутсайдерів російської Прем'єр-ліги.

Та перш ніж говорити про зраду, варто дати час росіянам подумати тричі, адже з першого разу не завжди виходить. Так було й цього разу, тож згодом сайт виправив ім'я українського хавбека на Віталія Шахова – росіянина, який минулоріч безуспішно вилетів з російської першості разом з "Оренбургом".

Що цікаво, видання може виправити новину на власному сайті, але цього не можна зробити з рядком адресного посилання. Тож там досі мовиться, що "украинский хавбек АЕКа Шахов перейдет в Тамбов".



Повідомлення про "перехід Шахова в Тамбов" / Скриншот

Коротко про Євгена Шахова: