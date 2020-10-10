Помрійте: у Росії повідомили про підписання гравця збірної України, але ні
Російське спортивне видання "Чемпионат" заявило про перехід гравця збірної України Євгена Шахова в російський "Тамбов". Та, як згодом з'ясувалося, його просто переплутали зі значно менш іменитим російським тезкою – Віталієм Шаховим.
Згодом свою помилку "Чемпионат" виправив, але її сліди на сайті помітні досі.
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Російське видання поділилося "ексклюзивною інформацією", що Євген Шахов перейде у ФК "Тамбов" – одного з аутсайдерів російської Прем'єр-ліги.
Та перш ніж говорити про зраду, варто дати час росіянам подумати тричі, адже з першого разу не завжди виходить. Так було й цього разу, тож згодом сайт виправив ім'я українського хавбека на Віталія Шахова – росіянина, який минулоріч безуспішно вилетів з російської першості разом з "Оренбургом".
Що цікаво, видання може виправити новину на власному сайті, але цього не можна зробити з рядком адресного посилання. Тож там досі мовиться, що "украинский хавбек АЕКа Шахов перейдет в Тамбов".
Повідомлення про "перехід Шахова в Тамбов" / Скриншот
Коротко про Євгена Шахова:
- Він є вихованцем "Дніпра", де й провів значну частину своєї кар'єри. За клуб з однойменного міста він награв 94 матчі, в яких забив 11 голів, за понад 10 років.
- Згодом перейшов у грецький ПАОК у 2016 році й залишився там на 3 сезони. За цей час зіграв у 64 матчах, забивши 12 м'ячів. Тоді перейшов в італійський "Лечче" – 24 матчі й один гол за сезон у Серії А.
- Після вильоту "Лечче" повернувся в Грецію, цього разу в АЕК. Також Євген Шахов награв 70 матчів і молодіжних і юнацьких збірних України різних рівнів. У перші команді провів 7 матчів, відзначившись одного разу – у воротах Сербії.