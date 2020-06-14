Звездный вингер "Шахтера" Тете больше не холостяк. 20-летний бразилец женился на своей девушке.

Радостным событием 20-летний вингер поспешил поделиться с болельщиками на своей странице в социальной сети Instagram. Точной даты свадьбы и места проведения церемонии бразилец не сообщил, однако локацией указал именно Киев.

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"Этот день был потрясающим с удивительным человеком, которого я люблю", – подписал фото бразильский футболист.

Карьера Тете в Украине

Тете перешел в "Шахтер" в феврале 2019 года с "Гремио" за 15 млн евро. В текущем сезоне УПЛ провел за "горняков" 18 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

Недавно Тете заинтересовал итальянскую "Рому". В целом за "Шахтер" бразилец провел 36 матчей, забив 9 голов.