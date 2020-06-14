Зірковий вінгер донецького "Шахтаря" Тете більше не холостяк. 20-річний бразилець одружився зі своєю дівчиною.

Радісною подією 20-річний вінгер поспішив поділитись з уболівальниками на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Точної дати весілля і місця проведення церемонії бразилець не повідомив, однак локацією вказав саме Київ.

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"Цей день був приголомшливим з найдивовижнішим людиною, яку я люблю", – підписав фото бразильський футболіст.

Кар'єра Тете в Україні

Тете перейшов у "Шахтар" у лютому 2019 року з "Греміо" за 15 млн євро. У поточному сезоні УПЛ провів за "гірників" 18 матчів, в яких відзначився 4 голами та 4 асистами.

Нещодавно Тете зацікавив італійську "Рому". Всього за "Шахтар" бразилець провів 36 матчів, забивши 9 голів.