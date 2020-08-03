В Украинской премьер-лиге назвали лучшего игрока июля. Им стал полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич.

Голосование за лучшего игрока июля прошло на сайте УПЛ. Свои голоса отдали около 2 тысяч поклонников футбола.

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Вербич собрал 26% голосов болельщиков и обошел Дениса Фаворова из "Десны", за которого проголосовали 23% болельщиков. Третьим в опросе стал еще один "динамовец" Виктор Цыганков с поддержкой в 16% голосов.

Стоит отметить, что в номинации лучшего игрока июля принимали участие футболисты, которые побеждали в номинации "Лучший игрок тура". Вербич не одерживал победу в этих июльских турах, однако его включили в номинацию лучшего игрока месяца экспертным советом как игрока, который "отличался стабильностью на протяжении июльских туров и заслужил право принять участие в голосовании".

Добавим, что в этом сезоне Вербич ни разу не признавался ни лучшим игроком тура, ни месяца.