В Українській прем'єр-лізі назвали найкращого гравця липня. Ним став півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич.

Голосування за найкращого гравця липня відбулося на сайті УПЛ. Свої голоси віддали близько 2 тисяч прихильників футболу.

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Вербич зібрав 26% голосів вболівальників та обійшов Дениса Фаворова з "Десни", за якого проголосували 23% вболівальників. Третім в опитуванні став ще один "динамівець" Віктор Циганков з підтримкою в 16% голосів.

Варто відзначити, що у номінації на найкращого гравця липня брали участь футболісти, які перемагали у номінації "Найкращий гравець туру". Вербич не здобував перемогу в цих липневих турах, однак його включили до номінації за найкращого гравця місяця експертною радою як гравця, який "відзначався стабільністю впродовж липневих турів та заслужив право взяти участь у голосуванні".

Додамо, що в цьому сезоні Вербич жодного разу не визнавався ні кращим гравцем туру, ні місяця.