Полузащитник "Барселоны", которому указали на "дверь", близок к подписанию контракта с "Интером"
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль скорее всего сменит испанскую прописку на итальянскую. Главный наставник каталонцев Куман указал игроку на "дверь", поэтому наиболее вероятно, что Видаль окажется в "Интере".
По информации журналиста Николо Скира в Twitter, футболист уже согласовал все детали контракта, который будет рассчитан на 2 года с возможность пролонгации на один сезон.
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Новый клуб Видаля
Зарплата чилийского игрока будет составлять 6 миллионов евро в год, а также плюс бонусная система. Видаль стремится получить 2-3 миллиона сразу. Такую свою позицию он выссказал "Интеру" из-за того, что ему нужно досрочно расторгнуть контракт с каталонцами.
Тогда итальянский клуб получит Видаля совершенно бесплатно.
Ранее сообщалось, что игрок включен в список футболистов, которых новый наставник "Барселоны" Рональд Куман не видит в команде. Чилиец выступает в "Барселоне" с 2018 года, куда перешел из мюнхенской "Баварии". Ранее каталонцы предлагали подписать Видаля английскому "Арсеналу".
В прошлом сезоне в активе Видаля 43 матча во всех турнирах, где он 8 раз огорчал голкиперов и отдал 3 результативные передачи на партнеров по команде.
- "Интер" является одним из грандов итальянского футбола. Клуб 18 раз побеждал в чемпионате Италии, а еще 15 раз становился вицечемпионом.
- "Нерадзурри" семь раз поднимали над головой кубок Италии, а вот Суперкубок страны на два раза меньше – 5.
- Также в копилке клуба три трофея Лиги чемпионов и Лиги Европы.