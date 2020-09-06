Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль скорее всего сменит испанскую прописку на итальянскую. Главный наставник каталонцев Куман указал игроку на "дверь", поэтому наиболее вероятно, что Видаль окажется в "Интере".

По информации журналиста Николо Скира в Twitter, футболист уже согласовал все детали контракта, который будет рассчитан на 2 года с возможность пролонгации на один сезон.

Вот так: Тренер "Барселоны" Куман отстранил звездных футболистов от команды

Новый клуб Видаля

Зарплата чилийского игрока будет составлять 6 миллионов евро в год, а также плюс бонусная система. Видаль стремится получить 2-3 миллиона сразу. Такую свою позицию он выссказал "Интеру" из-за того, что ему нужно досрочно расторгнуть контракт с каталонцами.

#Vidal is getting closer and closer to #Inter. He agreed personal terms for a contract until 2022 (€6M + add-ons/year) with an option for another year. Inter get him on a free transfer from #Barça. Vidal asks for the payment of bonuses (€2-3M) before the termination of contract https://t.co/gHGm5JUtDI — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 6, 2020

Тогда итальянский клуб получит Видаля совершенно бесплатно.

Ранее сообщалось, что игрок включен в список футболистов, которых новый наставник "Барселоны" Рональд Куман не видит в команде. Чилиец выступает в "Барселоне" с 2018 года, куда перешел из мюнхенской "Баварии". Ранее каталонцы предлагали подписать Видаля английскому "Арсеналу".

В прошлом сезоне в активе Видаля 43 матча во всех турнирах, где он 8 раз огорчал голкиперов и отдал 3 результативные передачи на партнеров по команде.