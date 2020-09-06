Півзахисник "Барселони", якому вказали на "двері", близький до підписання контракту з "Інтером"
Півзахисник " Барселони" Артуро Відаль швидше за все змінить іспанську прописку на італійську. Головний наставник каталонців Куман вказав гравцю на "двері", тому найбільш ймовірно, що Відаль опиниться у "Інтері".
За інформацією журналіста Ніколо Скіра у Twitter, футболіст вже погодив всі деталі контракту, який буде розрахований на 2 роки з можливість пролонгації на один сезон.
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Новий клуб Відаля
Зарплата чилійського гравця буде складати 6 мільйонів євро у рік, а також плюс бонусна система. Відаль прагне отримати 2-3 мільйони відразу. Таку свою позицію він розповів "Інтеру" через те, що йому потрібно достроково розірвати контракт з каталонцями.
Тоді італійський клуб отримає Відаля абсолютно безкоштовно.
Раніше повідомлялось, що гравець включений у список футболістів, яких новий наставник "Барселони" Рональд Куман не бачить у команді. Чилієць виступає в "Барселоні" із 2018 року, куди перейшов із мюнхенської "Баварії". Раніше каталонці пропонували підписати Відаля англійському "Арсеналу".
У минулому сезоні у активі Відаля 43 матчі у всіх турнірах, де він 8 разів засмучував голкіперів та віддав 3 результативні передачі на партнерів по команді.
- "Інтер" є одним із грандів італійського футболу. Клуб 18 разів перемагав у чемпіонаті Італії, а ще 15 разів ставав віцечемпіоном.
- "Нерадзуррі" сім разів підіймали над головою кубок Італії, а от Суперкубок країни на два рази менше – 5.
- Також у скарбничці клубу три трофеї Ліги чемпіонів та Ліги Європи.