Півзахисник " Барселони" Артуро Відаль швидше за все змінить іспанську прописку на італійську. Головний наставник каталонців Куман вказав гравцю на "двері", тому найбільш ймовірно, що Відаль опиниться у "Інтері".

За інформацією журналіста Ніколо Скіра у Twitter, футболіст вже погодив всі деталі контракту, який буде розрахований на 2 роки з можливість пролонгації на один сезон.

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Новий клуб Відаля

Зарплата чилійського гравця буде складати 6 мільйонів євро у рік, а також плюс бонусна система. Відаль прагне отримати 2-3 мільйони відразу. Таку свою позицію він розповів "Інтеру" через те, що йому потрібно достроково розірвати контракт з каталонцями.

#Vidal is getting closer and closer to #Inter. He agreed personal terms for a contract until 2022 (€6M + add-ons/year) with an option for another year. Inter get him on a free transfer from #Barça. Vidal asks for the payment of bonuses (€2-3M) before the termination of contract https://t.co/gHGm5JUtDI — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 6, 2020

Тоді італійський клуб отримає Відаля абсолютно безкоштовно.

Раніше повідомлялось, що гравець включений у список футболістів, яких новий наставник "Барселони" Рональд Куман не бачить у команді. Чилієць виступає в "Барселоні" із 2018 року, куди перейшов із мюнхенської "Баварії". Раніше каталонці пропонували підписати Відаля англійському "Арсеналу".

У минулому сезоні у активі Відаля 43 матчі у всіх турнірах, де він 8 разів засмучував голкіперів та віддав 3 результативні передачі на партнерів по команді.