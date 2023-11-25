Звездный новичок с первых матчей закрепился в основном составе и стал одним из лидеров команды. В футболке Арсенала он уже провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Райс: Зинченко всегда нас заводит
Английский полузащитник "канониров" рассказал о самом активном игроке в раздевалке. Он без сомнений назвал таким украинца Александра Зинченка.
Самый яркий персонаж нашей раздевалки – это, конечно, Зинченко. Алекс просто сумасшедший, настолько он весел. Я бы, наверное, сказал, что он главный шутник команды.
Многие другие ребята, наверное, тоже так сказали бы. Зинченко всегда нас заводит, в любой ситуации,
– заявил Райс.
Отметим, что в сезоне 2023/2024 Александр Зинченко сыграл за Арсенал 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом.