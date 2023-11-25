Зірковий новачок з перших матчів закріпився в основному складі та став одним із лідерів команди. У футболці Арсенала він вже провів 18 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

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Райс: Зінченко завжди нас заводить

Англійський півзахисник "канонірів" розповів про найактивнішого гравця у роздягальні команди. Він без сумнівів назвав таким українця Олександра Зінченка.

Найяскравіший персонаж нашої роздягальні – це, звичайно, Зінченко. Алекс просто божевільний, настільки він веселий. Я б, мабуть, сказав, що він головний жартівник команди.



Багато інших хлопців, напевно, теж так би сказали. Зінченко завжди нас заводить, у будь-якій ситуації,

– заявив Райс.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко зіграв за Арсенал 16 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

Довідка. Наступний матч Арсенал зіграє 25 листопада о 19:30 проти Брентфорда, за який виступає ще один українець – Єгор Ярмолюк. Наразі "каноніри" посідають третє місце в турнірній таблиці АПЛ, а "бджоли" – 11-те.