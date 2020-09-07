Немецкий " РБ Лейпциг "планирует вновь арендовать у английского" Манчестер Сити " левого защитника Анхелино. Только на этот раз в соглашении между клубами будет пункт о выкупе контракта футболиста.

"РБ Лейпциг" арендовал Анхелино в начале 2020 года. Игрок провел за команду 18 матчей, отметившись одним забитым голом. Поэтому немецкий клуб планирует снова арендовать футболиста, сообщает kicker.

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По данным немецкого СМИ, на этот раз между командами будет прописан пункт о выкупе контракта игрока за 20 миллионов евро. В такую же сумму игрока оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

Отметим, что Анхелино выступает на позиции левого защитника. На этой же позиции в "Манчестер Сити" выступает украинец Александр Зинченко.