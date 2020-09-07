Німецький "РБ Лейпциг" планує знову орендувати в англійського "Манчестер Сіті" лівого захисника Анхеліно. Тільки цього разу в угоді між клубами буде пункт про викуп контракту футболіста.

"РБ Лейпциг" орендував Анхеліно на початку 2020 року. Гравець провів за команду 18 матчів, відзначившись одним забитим голом. Тож німецький клуб планує знову орендувати футболіста, повідомляє kicker.

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За даними німецького ЗМІ, цього разу між командами буде прописаний пункт про викуп контракту гравця за 20 мільйонів євро. В таку ж суму гравця оцінює авторитетний портал Transfermarkt.

Відзначимо, що Анхеліно виступає на позиції лівого захисника. На цій же позиції в "Манчестер Сіті" виступає українець Олександр Зінченко