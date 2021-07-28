Михайло Романчук просто фантастично провів півфінал на цій дистанції на Олімпіаді-2020. Він показав час 7:41.28, встановивши олімпійський рекорд. Разом з ним у фінал пробився ще один українець Сергій Фролов.

​Детальніше Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд і вийшов у фінал

Фінал запливу на 800 метрів вільним стилем відбудеться 29 липня. Стартують плавці о 4:30 за київським часом (в Токіо це буде 10:30).

Саме Романчук є фаворитом. У букмекерській компанії Favbet на його перемогу виставили коефіцієнт 1,6. Його головний конкурент німець Флоріан Велльброк. Він не надто відстав від українця (його час 7:41.77). Експерти оцінили його перемогу коефіцієнтом 3,5. на те, що Сергій Фролов переможе – коефіцієнт 40.

Варто додати, що усі ці плавці вже 30 липня будуть змагатися у півфіналі запливу на 1500 метрів вільним стилем. У 2021 році Романчук став переможцем на цій дистанції на чемпіонаті Європи (як і переміг на дистанції 800 метрів). Тож українець – серед головних претендентів на перемогу і тут. Та все ж у Favbet вирішили віддати перевагу, хоч і незначну, Флоріану Велльброку – коефіцієнт 2,2 проти 2,4 на Романчука. Третій претендент на перемогу – італієць Грегорiо Пальтріньєрі (коефіцієнт 2,75).