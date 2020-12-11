Главный наставник Торонто Ник Ньорс определился с баскетболистом, который будет играть в стартовом составе команды на позиции центрового в сезоне-2020/21. Украинец Алексей Лень будет в роли запасного игрока.

Алексей Лень уступил место в стартовой пятерке Аарону Бэйнсу. Австралийский новобранец пришел на замену Марку Газолю. Об этом сообщает Basket.com.ua.

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Прошлый сезон конкурент Леня провел в Финикс Санс, где сыграл 28 матчей. В среднем центровой набирал 13,6 очка, 6,7 подбора и 2.1 передачи.

Кроме украинского баскетболиста на скамейке запасных начнет сезон и Крис Буше. Отметим, что Лень подписал 1-летний контракт с клубом.

Такой опыт в карьере украинца не первый. Ему не привыкать к борьбе за место в стартовом составе. В прошлом сезоне Алексей с 55 матчей лишь в 12 случаях выходил в стартовой пятерке.

Карьера Алексея Леня в NBA

До подписания соглашения с Торонто Лень сменил три клуба в NBA. Свою заокеанскую карьеру он начал в Финикс Санс, где провел аж 5 сезонов.

После этого он выступал за Атланту Хуокс и Сакраменто Кингз. Всего в составе трех клубов украинский центровой провел 467 поединков.