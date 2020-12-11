Головний наставник Торонто Нік Ньорс визначився з баскетболістом, який гратиме у стартовому складі команди на позиції центрового у сезоні-2020/21. Українець Олексій Лень буде у ролі запасного гравця.

Олексій Лень поступився місцем у стартовій п'ятірці Аарону Бейнсу. Австралійський новобранець прийшов на заміну Марку Газолю. Про це повідомляє Basket.com.ua.

До теми Український баскетболіст Олексій Лень офіційно перейшов у "Торонто"

Минулий сезон конкурент Леня провів у Фінікс Санз, де зіграв 28 матчів. У середньому центровий набирав 13,6 очка, 6,7 підбирання та 2.1 передачі.

Окрім українського баскетболіста на лавці запасних розпочне сезон і Кріс Буше. Наголосимо, що Лень підписав 1-річний контракт із клубом.

Такий досвід у кар'єрі українця не перший. Йому не звикати до боротьби за місце у стартовому складі. У минулому сезоні Олексій з 55 матчів лише у 12 випадках виходив у стартовій п'ятірці.

Кар'єра Олексія Леня в NBA

До підписання угоди з Торонто Лень змінив три клуби в NBA. Свою заокеанську кар'єру він розпочав у Фінікс Санз, де провів аж 5 сезонів.

Після цього він виступав за Атланту Хуокс та Сакраменто Кінгз. Загалом у складі трьох клубів український центровий провів 467 поєдинків.