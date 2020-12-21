Украинский футболист казахстанского Кайрата Адеринсола Эсеола рассказал о том, когда и как он сталкивался с расизмом в Украине.

Об этом Эсеола рассказал в интервью каналу "Отдушивдушу" на ютубе.

"Я из Житомира, как я могу не сталкиваться с расизмом? С самого детства с ним сталкивался. Это было начало 90-х, Житомир, черный пацан – люди такое видели только в фильмах. Меня это все задевало, но потом резко отпускало. Во дворе у меня были друзья, которые меня уважали, играли, и мне было нормально. А в городе обижали, и папу моего обижали, когда мы ходили гулять", – признался он.

Смотрите также Во Франции на футбольном поле погиб человек

Стычки были в интернате. Я жил в спортивном лицее, мне 14 лет было. Тогда было модно быть скинхедом. Мне кажется, что это на расистской почве меня на перо посадили – у меня было 4 ножевых. Это было в интернате за гаражами. Возле нас там 4-5 человек, я понимаю, что что-то не то. Двое начали убегать, я просто не успел. Но это заточки были, не ножи. Я был в пуховике, с меня все эти перья летели, я добежал как-то, скорость помогла. Два легких у меня были пробиты и разрез сбоку. Лежал с трубками в легких,

– сказал Эсеола.

Что известно об Эсеоле