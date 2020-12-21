Получил 4 ножевых ранения: темнокожий футболист рассказал о расизме в Украине – видео
Украинский футболист казахстанского Кайрата Адеринсола Эсеола рассказал о том, когда и как он сталкивался с расизмом в Украине.
Об этом Эсеола рассказал в интервью каналу "Отдушивдушу" на ютубе.
"Я из Житомира, как я могу не сталкиваться с расизмом? С самого детства с ним сталкивался. Это было начало 90-х, Житомир, черный пацан – люди такое видели только в фильмах. Меня это все задевало, но потом резко отпускало. Во дворе у меня были друзья, которые меня уважали, играли, и мне было нормально. А в городе обижали, и папу моего обижали, когда мы ходили гулять", – признался он.
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Стычки были в интернате. Я жил в спортивном лицее, мне 14 лет было. Тогда было модно быть скинхедом. Мне кажется, что это на расистской почве меня на перо посадили – у меня было 4 ножевых. Это было в интернате за гаражами. Возле нас там 4-5 человек, я понимаю, что что-то не то. Двое начали убегать, я просто не успел. Но это заточки были, не ножи. Я был в пуховике, с меня все эти перья летели, я добежал как-то, скорость помогла. Два легких у меня были пробиты и разрез сбоку. Лежал с трубками в легких,
– сказал Эсеола.
Что известно об Эсеоле
- Эсеола родился в 1991 году в Житомире в семье украинки и нигерийца. С 2003 года занимался в футбольной школе житомирского Полесья, а затем перешел в киевский Арсенал.
- В 2006 году провел четыре матча за юношескую сборную Украины U-17. В начале карьеры играл за киевский ЦСКА и дубль киевского Динамо.
- С 2010-го по 2013 годы выступал за итальянские клубы Виртус, Гинтерреджио, Вибонезе и Изолу. После возвращения в Украину играл за киевский Арсенал, Десну, Александрию и Зарю.
- В 2018 году перешел в казахстанский Акжайик, а затем стал игроком Кайрата.
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