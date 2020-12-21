Отримав 4 ножових поранення: темношкірий футболіст розповів про расизм в Україні – відео
Український футболіст казахстанського Кайрату Адерінсола Есеола розповів про те, коли і як він стикався з расизмом в Україні.
Про це Есеола розповів в інтерв'ю каналу "Отдушивдушу" на ютубі.
"Я з Житомиру, як я можу не стикатися з расизмом? З самого дитинства з ним стикався. Це був початок 90-х, Житомир, чорний пацан – люди таке бачили тільки в фільмах. Мене це все зачіпало, але потім різко відпускало. У дворі в мене були друзі, які мене поважали, грали, і мені було нормально. А в місті ображали, і тата мого ображали, коли ми ходили гуляти", – зізнався він.
Дивіться також У Франції на футбольному полі загинула людина
Сутички були в інтернаті. Я жив в спортивному ліцеї, мені 14 років було. Тоді було модно бути скінхедом. Мені здається, що це на расистському ґрунті мене на перо посадили – у мене було 4 ножових. Це було в інтернаті за гаражами. Біля нас там 4-5 чоловік, я розумію, що щось не те. Двоє почали тікати, я просто не встиг. Але це заточки були, не ножі. Я був в пуховику, з мене все це пір'я летіло, я добіг якось, швидкість допомогла. Два легких у мене були пробиті і розріз збоку. Лежав з трубками в легенях,
– сказав Есеола.
Що відомо про Есеолу
- Есеола народився в 1991 році в Житомирі в родині українки і нігерійця. З 2003 року займався у футбольній школі житомирського Полісся, а потім перейшов до київського Арсеналу.
- У 2006 році провів чотири матчі за юнацьку збірну України U-17. На початку кар'єри грав за київський ЦСКА і дубль київського Динамо.
- З 2010-го по 2013 роки виступав за італійські клуби Віртус, ГінтерРеджіо, Вібонезе та Ізолу. Після повернення в Україну грав за київський Арсенал, Десну, Олександрію і Зірку.
- У 2018 році перейшов до казахстанського Акжайика, а потім став гравцем Кайрата.
Поділитися новиною