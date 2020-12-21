Український футболіст казахстанського Кайрату Адерінсола Есеола розповів про те, коли і як він стикався з расизмом в Україні.

Про це Есеола розповів в інтерв'ю каналу "Отдушивдушу" на ютубі.

"Я з Житомиру, як я можу не стикатися з расизмом? З самого дитинства з ним стикався. Це був початок 90-х, Житомир, чорний пацан – люди таке бачили тільки в фільмах. Мене це все зачіпало, але потім різко відпускало. У дворі в мене були друзі, які мене поважали, грали, і мені було нормально. А в місті ображали, і тата мого ображали, коли ми ходили гуляти", – зізнався він.

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Сутички були в інтернаті. Я жив в спортивному ліцеї, мені 14 років було. Тоді було модно бути скінхедом. Мені здається, що це на расистському ґрунті мене на перо посадили – у мене було 4 ножових. Це було в інтернаті за гаражами. Біля нас там 4-5 чоловік, я розумію, що щось не те. Двоє почали тікати, я просто не встиг. Але це заточки були, не ножі. Я був в пуховику, з мене все це пір'я летіло, я добіг якось, швидкість допомогла. Два легких у мене були пробиті і розріз збоку. Лежав з трубками в легенях,

– сказав Есеола.

Що відомо про Есеолу