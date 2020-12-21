Во Франции после матча 16-го тура Лиги 1 между Лорьяном и Ренном (0:3) произошел трагический инцидент. В результате несчастного случая умер сотрудник стадиона.

На одного зі співробітників стадіону "Ле Мустуар" у місті Лор'ян впало важке обладнання. У результаті інциденту чоловік помер. Про це повідомляє 20minutes.fr.

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Що сталося

На чоловіка після завершення гри впало велике обладнання, призначене для обігріву газону. Камери зафіксували, що футболісти та інші люди вибігли на поле, щоб врятувати чоловіка.

Рятувальники змогли витягнути людину з-під техніки тільки через 40 хвилин після інциденту. Чоловік був відправлений у лікарню, але там помер від отриманих травм.

За інформацією ЗМІ, загиблий був агрономом-волонтером Лор'яна. Його звали Йохан і йому було 38 років. Він був батьком трьох дітей.

На тренуванні футболісти Лор'яна хвилиною мовчання вшанував пам'ять загиблого.

Joueurs, staff et salariés du FC Lorient ont effectué une minute de recueillement ce matin en hommage à Yohann décédé hier soir.



Le FCL tient à adresser toutes ses condoléances et son soutien à sa famille, ses proches et ses collègues. pic.twitter.com/KnhNHvNl2I — FC LORIENT (@FCLorient) December 21, 2020

Також співчуття висловив футбольний клуб Ренн.