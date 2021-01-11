Тренерский штаб полтавской Ворсклы решил обновить состав команды. Сразу пятерым игрокам в клубе указали на дверь.

На официальном сайте Ворсклы объявили, что пятеро игроков не отправятся с командой на зимний сбор. Это Владимир Баенко, Евгений Опанасенко, Денис Васин, Иван Пешич и Никита Татарков.

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У всех игроков были еще контракты с командой. Пока лишь с Татарковым удалось расторгнуть соглашение по согласию сторон, и он уже покинул расположение клуба. Что касается остальных, то в клубе ищут им варианты продолжения карьеры.

Стоит отметить, что ни один из игроков не был основным в команде. Для примера, Васин сыграл в восьми матчах УПЛ, но лишь трижды выходил в стартовом составе. И ни разу не сыграл полный матч. Забить голы ему не удалось.

Не отметился забитыми голами и Иван Пешич. Хорват тоже сыграл в восьми матчах, в которых не забил ни одного гола.

Опанасенко лишь трижды выходил в футболке Ворсклы на матч. Все разы – на замену. Последний раз – еще 3 октября. Последние пять матчей даже не попадал в заявку на игру. Так же и Никита Татарков. Он сыграл лишь в первой игре команды в УПЛ. После этого четыре игры провел на скамейке запасных, а девять последних матчей был вне заявки команды. Владимир Баенко в этом сезоне ни разу не попал в заявку на матч.

Новички Ворсклы

Однако стоит отметить, что Ворскла подписала и ряд новичков. Полтавчане арендовали у Динамо до конца сезона вингера Георгия Цитаишвили. Полноценные соглашения подписали с игроком сборной Люксембурга Оливье Тиллем и испанским центральным полузащитником Амилькаром Коджови. Вернулся в Полтаву и Луизао. Но на этот раз это не аренда из Порту, а полноценный контракт.