Тренерський штаб полтавської Ворскли вирішив оновити склад команди. Одразу п'ятьом гравцям в клубі вказали на двері.

На офіційному сайті Ворскли оголосили, що п'ятеро гравців не відправляться з командою на зимовий збір. Це Володимир Баєнко, Євген Опанасенко, Денис Васін, Іван Пешич і Микита Татарков.

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У всіх гравців були ще контракти з командою. Поки лише з Татарковим вдалося розірвати угоду за згодою сторін, і він уже залишив розташування клубу. Щодо решти, то у клубі шукають їм варіанти продовження кар'єри.

Варто зазначити, що жоден з гравців не був основним в команді. Для прикладу, Васін зіграв у восьми матчах УПЛ, але лише тричі виходив у стартовому складі. І жодного разу не зіграв повний матч. Забити голів йому не вдалося.

Не відзначився забитими голами і Іван Пешич. Хорват теж зіграв у восьми матчах, в яких не забив жодного голу.

Опанасенко лише тричі виходив у футболці Ворскли на матч. Усі рази – на заміну. Востаннє – ще 3 жовтня. Останні п'ять матчів навіть не потрапляв до заявки на гру. Так само і Микита Татарков. Він зіграв лише в першій грі команди в УПЛ. Після цього чотири гри провів на лаві запасних, а дев'ять останніх матчів був поза заявкою команди. Володимир Баєнко в цьому сезоні жодного разу не потрапив до заявки на матч.

Новачки Ворскли

Однак варто відзначити, що Ворскла підписала і ряд новачків. Полтавчани орендували в Динамо до кінця сезону вінгера Георгія Цітаішвілі. Повноцінні угоди підписали з гравцем збірної Люксембургу Олів'є Тіллем та іспанським центральним півзахисником Амількаром Коджові. Повернувся до Полтави і Луїзао. Але цього разу це не оренда з Порту, а повноцінний контракт.