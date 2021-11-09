Польский саночник попал в жуткую аварию: на скорости влетел в ворота и лежал без помощи

Польский саночник Матеуш Сохович попал в серьезную аварию на олимпийской трассе в Китае. Спортсмен влетел в закрытые ворота, после чего почти полчаса лежал без помощи.

Авария произошла на скорости 50 – 60 километров в час

Инцидент с польским спортсменом произошел в Яньцине вблизи Пекина. Сохович попал в аварию во время тренировки.

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На четвертом повороте он влетел в закрытые ворота, которые должны были быть открыты. К моменту столкновения скорость саночника была около 50 – 60 километров в час.

По информации тренера сборной Польши Марека Сковронски, спортсмен пролежал на трассе без помощи около 20 минут.

Команда поляка обвиняет в аварии рабочих трассы. В частности, рабочие разрешили Соховичу начать заезд, не убедившись, что ворота открыты.

Для них важнее, чтобы никто не заболел COVID-19, чем безопасность спортсменов. То, что они с ним сделали, не выдерживает критики. Это было трагически,

– сказал тренер.

Что известно о состоянии спортсмена

После того как Соховичу оказали первую помощь на трассе, он был доставлен в больницу.

Польский спортсмен прошел тщательное обследование. У поляка обнаружили глубокий порез, задевший мышцы ноги.

Ему успешно сделали операцию на колене. Сможет ли Сохович возобновиться и принять участие в Олимпийских играх-2022 – неизвестно.



Сохович попал в жуткую аварию / Фото facebook.com/pzssan

Трасса, на которой Сохович попал в аварию, примет Олимпиаду в феврале. Спортсмены смогут ознакомиться с трассой на первом этапе Кубка мира, который состоится 21 – 22 ноября.