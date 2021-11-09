Аварія відбулася на швидкості 50 – 60 кілометрів на годину

Інцидент з польським спортсменом стався в Яньціні, що поблизу Пекіна. Сохович потрапив в аварію під час тренування.

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На четвертому повороті він влетів у зачинені ворота, які мали бути відчиненими. На момент зіткнення швидкість санкаря була близько 50 – 60 кілометрів на годину.

За інформацією тренера збірної Польщі Марека Сковронські, спортсмен пролежав на трасі без допомоги близько 20-и хвилин.

Команда поляка звинувачує в аварії робітників траси. Зокрема, робітники дозволили Соховичу розпочати заїзд, не переконавшись, що ворота відчинені.

Для них важливіше, щоб ніхто не захворів на COVID-19, ніж безпека спортсменів. Те, що вони з ним зробили, не витримує жодної критики. Це було трагічно,

– сказав тренер.

Що відомо про стан спортсмена

Після того, як Соховичу надали першу допомогу на трасі, він був доставлений у лікарню.

Польський спортсмен пройшов ретельне обстеження. У поляка виявили глибокий поріз, який зачепив м'язи ноги.

Йому успішно зробили операцію на коліні. Чи зможе Сохович відновитися та взяти участь в Олімпійських іграх-2022 – не відомо.



Сохович потрапив у моторошну аварію / Фото facebook.com/pzssan

Траса, на якій Сохович потрапив в аварію, прийме Олімпіаду в лютому. Спортсмени зможуть ознайомитися з трасою на першому етапі Кубка світу, який відбудеться 21 – 22 листопада.