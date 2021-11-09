Авария произошла на скорости 50 – 60 километров в час
Инцидент с польским спортсменом произошел в Яньцине вблизи Пекина. Сохович попал в аварию во время тренировки.
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На четвертом повороте он влетел в закрытые ворота, которые должны были быть открыты. К моменту столкновения скорость саночника была около 50 – 60 километров в час.
По информации тренера сборной Польши Марека Сковронски, спортсмен пролежал на трассе без помощи около 20 минут.
Команда поляка обвиняет в аварии рабочих трассы. В частности, рабочие разрешили Соховичу начать заезд, не убедившись, что ворота открыты.
Для них важнее, чтобы никто не заболел COVID-19, чем безопасность спортсменов. То, что они с ним сделали, не выдерживает критики. Это было трагически,
– сказал тренер.
Что известно о состоянии спортсмена
- После того как Соховичу оказали первую помощь на трассе, он был доставлен в больницу.
- Польский спортсмен прошел тщательное обследование. У поляка обнаружили глубокий порез, задевший мышцы ноги.
- Ему успешно сделали операцию на колене. Сможет ли Сохович возобновиться и принять участие в Олимпийских играх-2022 – неизвестно.
Сохович попал в жуткую аварию / Фото facebook.com/pzssan