Пресс-служба мужского клуба Урал объявила о смерти спортсменки, а позже стала известна причина, по которой Хамбикова ушла из жизни.

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Что известно о смерти Хамбиковой

Сообщается, что Хамбикова, воспитанница казанской волейбольной школы, страдала болезнью, но которой конкретно – не уточняется. Смерть не связана с COVID-19. Девушка выступала за "Уфимочку", фарм-клуб Урала из Уфы, с 2019 года играла на позиции блокирующей.

В заявлении клуба сказано: "Для нас это большой шок, очень большая потеря. Алия была отличным человеком, жизнерадостной. В команде у нее со всеми были отличные отношения. Сложно описать событие словами.

В последний месяц у нее обнаружили распространенное тяжелое заболевание. Мы решили не афишировать его. Алия пропускала последний тур, лежала в больнице. К сожалению, все пошло по самому худшему сценарию. Еще раз выражаем соболезнования, это большая потеря".