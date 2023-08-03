Польский клуб может получить наказание из-за антиукраинских баннеров на матчах Экстраклясы

Ультрас вроцлавского Шленска не впервые демонстрируют свои недружественные взгляды к украинцам. Очередной скандал разразился во время поединка против Заглембе.

На матче Шленск – Заглембе рьяная группа болельщиков хозяев поля вывесила баннеры, вызвавших большой резонанс в футбольном мире В связи с таким возмутительным поведением ультрас может пострадать сам клуб.

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Организаторы соревнований не знали о баннерах

Чтобы предотвратить возможное наказание от Польского футбольного союза, в Шленске решили действовать на опережение. Клуб намерен провести собственное расследование и наказать причастных к антиукраинской акции.

"Мы проанализируем видеозаписи с камер на стадионе. На правах организаторов матча мы можем подать заявление о запрете посещения стадиона лицам, которых можно узнать на записях.

Клуб, как организатор соревнований, не знал о баннерах, появившихся на трибунах во время матча против Заглембе, и отмечает, что содержащиеся там лозунги не являются позицией клуба. Появление баннеров и их маленькие размеры молвят о том, что их пронесли на стадион не в готовом виде.

Надписи могли быть сделаны на стадионе (например, в туалете, где у нас по регламенту отсутствует наблюдение). В то же время, напомним, что охрана, обеспечивающая порядок на матче, не имеет права на личный обыск.

Также стоит отметить, что на матче присутствовало 17 тысяч болельщиков, которые в подавляющем большинстве были сосредоточены на поддержке своей команды и никоим образом не проявляли своих взглядов и мнений, не связанных со спортивным событием.

Каждый день мы тесно сотрудничаем как с Польским футбольным союзом, так и с Экстраклясой, работая вместе по улучшению безопасности и организации матчей на стадионах. Мы заявляем об открытости к сотрудничеству и диалогу, чтобы совместно противодействовать плохим практикам", – цитирует заявление клуба издание Sportowe Fakty.

Отметим, что в составе хозяев поля на скамье запасных находился украинский защитник Егор Маценко, а в Заглембе во втором тайме дебютировал динамовец Сергей Булеца. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Возмутительная акция на стадионе, где будет биться Усик

Более того, 26 августа на домашней арене Шленская состоится вечер бокса, на котором выступят украинские боксеры Александр Усик, Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Ярослав Харцыз. Тем более странно поведение отдельных ультрас, демонстрирующих провокативные баннеры против украинцев.

Напомним, что это не первая антиукраинская акция ультрас Шленская. В прошлом году они вывесили на стадионе баннер с надписью "Стоп украинизации Польши".