На матчі Шльонськ – Заглембє завзята група уболівальників господарів поля вивісила банери, які викликали великий резонанс у футбольному світі. У зв'язку з такою обурливою поведінкою ультрас може постраждати сам клуб.

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Організатори змагань не знали про банери

Щоб запобігти можливому покаранню від Польського футбольного союзу, у Шльонську вирішили діяти на випередження. Клуб має намір провести власне розслідування та покарати причетних до антиукраїнської акції.

"Ми проаналізуємо відеозаписи з камер на стадіоні. На правах організаторів матчу ми можемо подати заяву на заборону відвідування стадіону особам, яких можна впізнати на записах.

Клуб, як організатор змагань, не знав про банери, які з'явилися на трибунах під час матчу проти Заглембє, і зазначає, що гасла, що містяться там, не є позицією клубу. Поява банерів та їх невеликі розміри говорять про те, що їх пронесли на стадіон не в готовому вигляді.

Написи могли бути зроблені на стадіоні (наприклад, у туалеті, де у нас за регламентом немає спостереження). Водночас нагадаємо, що охорона, яка забезпечує порядок на матчі, не має права на особистий обшук.

Також варто зазначити, що на матчі були присутні 17 тисяч уболівальників, які в переважній більшості були зосереджені на підтримці своєї команди і жодним чином не виявляли своїх поглядів та думок, не пов'язаних зі спортивною подією.

Щодня ми тісно співпрацюємо як з Польським футбольним союзом, так і з Екстраклясою, працюючи разом над покращенням безпеки та організації матчів на стадіонах. Ми заявляємо про відкритість до співпраці та діалогу, щоб спільно протидіяти поганим практикам", – цитує заяву клубу видання Sportowe Fakty.

Зазначимо, що у складі господарів поля на лаві запасних був український захисник Єгор Маценко, а у Заглембє в другому таймі дебютував динамівець Сергій Булеца. Матч завершився перемогою гостей з рахунком 2:1.

Обурлива акція на стадіоні де битиметься Усик

Ба більше, 26 серпня на домашній арені Шльонська відбудеться вечір боксу, на якому виступатимуть українські боксери Олександр Усик, Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Ярослав Харциз. Тим більш дивна поведінка окремих ультрас, які демонструють провокативні банери проти українців.

Нагадаємо, що це не перша антиукраїнська акція ультрас Шльонська. Торік вони вивісили на стадіоні банер з написом "Стоп українізації Польщі".