Польский боксер нокаутировал соперника ударами в воздух: забавное видео

10 января 2022 , 16:59
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Источник:

твиттер TimBoxeo

Польский боксер Дамиан Книба одержал победу нокаутом над марокканцем Аажддином Ааджоуром. Поединок завершился уже в первом раунде.

Упал от воздуха

На повторе нетрудно рассмотреть, что Книба в своей атаке ни разу акцентированно не донес перчатку до головы соперника.

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Поляк не сильно оттолкнул марокканца, а тот начал показывать, что получил травму, присев на канвас.

Видео забавного нокаута

  • Продолжить бой Ааджоур не смог, тем самым потерпев третье поражение в карьере. На его счету также значится четыре победы и две ничьи.
  • Книба проводил пятый поединок на профессиональном ринге. Все они завершились победами поляка.
Автор: Юрій Семенюк