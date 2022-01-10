На видео девочка одной рукой жонглировала мячом, а другой била по пневмогруши. При этом спортсменка балансировала на доске. Все это она делала одновременно.

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Взорвала сеть

Занятия Киры привлекли внимание ведущих промоутерских компаний мира. Top Rank и DAZN Boxing опубликовали ролик с тренировки украинки у себя в соцсетях.

Также не остался в стороне бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис. Британец выложил в инстаграме видео с тренировкой Макогоненко.

"Мэнни (Стюард, – ред.) никогда не заставлял меня делать такое. Великолепная работа", – написал Льюис.

Что известно о Кире Макогоненко

Макогоненко – чемпионка Европы. На данный момент на ее счету 57 поединков, во всех она победила.

Кроме этого, девочка занимается спортивной гимнастикой. Ее отец – чемпион мира и Европы по кикбоксингу Артем Макогоненко. Мать Ирина работает гинекологом.

Раньше она произвела фурор другим трюком, когда с завязанными глазами боксировала, одновременно шагая назад по беговой дорожке.