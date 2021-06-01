Асистентами будуть Павло Сокольніцкі і Томаш Лісткевич. Четвертий арбітр – українець Віталій Романов.

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Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня на Арені Дніпро. Початок – 21.00.

Марчіняк вже знайомий з українськими клубами

40-річний Марчіняк в цьому сезоні вже працював на матчі за участю української команди. Він був головним арбітром зустрічі Динамо – Гент (3:0) в кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді він призначив два пенальті у ворота бельгійців.