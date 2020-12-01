Польские бойцы смешанных единоборств Лукаш Боровски и Павол Трыбала устроили драку во время дуэли взглядов.

Видео драки опубликовано на канале InTheCagePL в YouTube.

Боровски явился на взвешивание с подгузником в руках, а затем во время дуэли попытался его надеть на соперника.

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Трибали это, естественно, не понравилось, и он с кулаками набросился на соперника. Благо, драку быстро удалось остановить Службе безопасности.

Как завершился сам бой

В бою победил Трибала. Рефери пришлось остановить бой, так как у Боровски после пропущенного удара оторвалась часть уха.