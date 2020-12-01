Польські бійці змішаних єдиноборств Лукаш Боровські та Павол Трибала влаштували бійку під час дуелі поглядів.

Відео бійки опубліковано на каналі InTheCagePL в YouTube.

Боровскі з'явився на зважування з підгузником в руках, а потім під час дуелі спробував його надіти на суперника.

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Трибалі це, природно, не сподобалося, і він з кулаками накинувся на суперника. Благо, бійку швидко вдалося зупинити службі безпеки.

Як завершився сам бій

В бою переміг Трибала. Рефері довелося зупинити бій, так як у Боровскі після пропущеного удару відірвалася частина вуха.