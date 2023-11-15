Лехия подтвердила проведение "таинственного" спарринга со сборной Украины, который не хотел Ребров
Источник:Лехия
Национальная сборная Украины под руководством Сергея Реброва старательно тренируется к решающему матчу отбора Евро-2024 против Италии. В рамках подготовки "сине-желтые" сыграют товарищеский поединок с польской Лехией.
О "таинственном" спарринге не было официального сообщения в УАФ. Однако польская Лехия анонсировала товарищеский поединок со сборной Украины.
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По информации Лехии, матч состоится в четверг, 16 ноября, в закрытом режиме. Команды будут играть на домашней арене клуба из Гданьска – Polsat Plus Arena. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
Матч сборная Украина – Лехия / ФК Лехия
Напомним, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров считал, что этот спарринг не нужен его подопечным. Однако на проведении товарищеского поединка настаивал УЕФА. Ведь на следующий день соперник украинцев в последнем матче отбора сборная Италии будет играть против Северной Македонии. Чтобы обе команды были в равных условиях, подопечные Реброва сыграют товарищеский спарринг.
По условиям сторон команды смогут произвести по 10 замен. Поэтому у Реброва будет возможность посмотреть дебютантов сборной – Максима Таловерова (ЛАСК) и Владислава Дубинчака (Динамо).
Что известно о сопернике сборной Украины
- Лехия представляет город Гданьск. Сейчас команда играет во втором дивизионе Польши.
- В 15 матчах сезона 2023/24 Лехия набрала 26 баллов.
- В составе польского клуба выступает три украинских легионера: голкипер Богдан Сарнавский и полузащитники Иван Желизко и Максим Хлань.