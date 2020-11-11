В среду, 11 ноября, сборная Украины проведет товарищеский матч. На выезде украинцы сыграют против сборной Польши. Обо всем самом главном в этом матче – в анонсе Спорт24.

Польша – Украина: главное

Что: товарищеский матч между сборными

Где: город Хожув, "Силезский стадион"

Когда: Среда, 11 ноября, 21:45 по киевскому времени

Трансляция: телеканалы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv

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О матче

Эта игра должна была состояться еще 31 марта. А за несколько дней до этого украинцы должны были сыграть против французов. И все это в рамках подготовки к Евро-2020. Но пандемия коронавируса и введенный карантин внесли изменения. С французами мы сыграли аж в октябре (и потерпели разгромное и унизительное поражение 7:1). И вот теперь матч с Польшей.

Состоится он там, где и было запланировано – на "Силезском стадионе" в Хожуве. Вот только зрителей на матче не будет.

Стоит добавить, что сборные Польши и Украины уже проводили матч на этом стадионе. Это была игра отбора на ЧМ-2002. Матч закончился вничью 1:1, а от поражения сборную Украины спас Андрей Шевченко на 81-й минуте.

Перед игрой: проблемы в сборной Украины

Этот матч будет первым из трех, который проведут обе сборные в ноябре. Два следующих – в рамках Лиги наций. Обе сборные выступают в элитном дивизионе. Польша даже на первом месте в группе с Италией, Нидерландами и Боснией и Герцеговиной. Напомним, что сборная Нидерландов – наш соперник на Евро-2020.

Украинцы же сохраняют шансы на победу в группе. Но так же и не обеспечили себе место в Лиге A на следующий сезон.

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Но значительно большая проблема с составом. Сборная Украины вновь не досчиталась ряда ключевых игроков. Если в октябре отсутствовали игроки "Шахтера", то на этот раз потери среди игроков "Динамо".

Сначала в сборную Украины вызвали 32 футболистов. Уже перед самым сбором количество игроков значительно сократилось. "Отпали" пятеро футболистов "Динамо", в которых коронавирус (Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Владислав Супряга), а также полузащитник греческого АЕК Евгений Шахов. Еще один защитник "Динамо" Александр Тимчик не успел восстановиться от травмы, полученной в сентябре.

Когда команда уже должна была собраться, еще один положительный тест на коронавирус получил защитник Денис Попов. Поэтому он тоже не полетел с командой. А из-за травм сбор пропустит защитник "Шахтера" Виктор Корниенко и нападающий турецкого "Коньяспора" Артем Кравец, которого специально довызвали. Корниенко получил повреждения в матче против "Динамо".

Вот и получилось, что в заявке сборной Украины осталось 25 игроков. При этом четыре из них – вратари. Юрия Панькова и Дмитрия Ризныка тоже вызвали дополнительно. Однако в заявку на игру попали 23 игрока. Вне заявки оказались Дмитрий Ризнык и Тарас Степаненко.

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У поляков тоже есть проблемы перед этим матчем. Сбор команды в ноябре пропустят сразу трое игроков. Речь идет про вратаря "Фиорентины" Бартоломея Дронговского (всю итальянскую команду отправили на самоизоляцию), защитника Михала Карбовника (у него коронавирус) и полузащитника Дамина Кадзьору (попросил его вызвать).

Против украинцев не сыграет и лучший игрок сборной Польши Роберт Левандовски. Также в заявку на игру не попали полузащитники Якуб Каминский и Гжегож Криховяк.

Слово тренеру

"Я рад, что мы сыграем с этим соперником. За последнее десятилетие Польша очень добавила как команда, появились сильные игроки. Мы рады встретиться с таким оппонентом, хоть сейчас и не лучшее время в связи с COVID-19. Думаю, Ежи Бженчек, как и я, планирует завтра дать возможность сыграть и проявить себя футболистам, которые играли меньше. Но все равно я думаю, что матч будет напряженным", – заявил перед матчем Андрей Шевченко.

Прогноз букмекеров

Ни одна из команд не является фаворитом в этом матче. Более шансов не победу имеет сборная Польши. В букмекерской конторе Marathonbet на победу Польши выставили коэффициент 2,36. На то, что украинцы будут праздновать победу – 3,05. Ничья в матче – 3,35.

Не ожидают букмекеры и значительного количества голов. Так, ставка на "тотал голов матча больше 2,5" получила коэффициент 2,18. А "тотал голов матча меньше 2,5" – только 1,76.