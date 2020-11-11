У середу, 11 листопада, збірна України проведе товариський матч. На виїзді українці зіграють проти збірної Польщі. Про все найголовніше щодо цього матчу – в анонсі Спорт24.

Польща – Україна: головне

Що: товариський матч між збірними

Де: місто Хожув, "Сілезький стадіон"

Коли: середа, 11 листопада, 21:45 за київським часом

Трансляція: телеканали "Україна", "Футбол 1", Oll.tv

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Про матч

Ця гра мала відбутися ще 31 березня. А за декілька днів до цього українці мали б зіграти проти французів. І все це в рамках підготовки до Євро-2020. Та пандемія коронавірусу і запроваджений карантин внесли зміни. З французами ми зіграли аж в жовтні (і зазнали розгромної та принизливої поразки 7:1). І от тепер матч з Польщею.

Відбудеться він там, де і було заплановано – на "Сілезькому стадіоні" в Хожуві. От тільки глядачів на матчі не буде.

Варто додати, що збірні Польщі та України вже проводили матч на цьому стадіоні. Це була гра відбору на ЧС-2002. Матч закінчився внічию 1:1, а від поразки збірну України врятував Андрій Шевченко на 81-й хвилині.

Перед грою: проблеми в збірній України

Цей матч буде першим з трьох, що проведуть обидві збірні в листопаді. Два наступні – в рамках Ліги націй. Обидві збірні виступають в елітному дивізіоні. Польща навіть на першому місці в групі з Італією, Нідерландами та Боснією та Герцеговиною. Нагадаємо, що збірна Нідерландів – наш суперник на Євро-2020.

Українці ж зберігають шанси на перемогу в групі. Але так само і не забезпечили собі місце в Лізі A на наступний сезон.

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Та значно більшою є проблема зі складом. Збірна України знову не дорахувалася ряду ключових гравців. Якщо у жовтні були відсутні гравці "Шахтаря", то цього разу втрати серед гравців "Динамо".

Спочатку до збірної України викликали 32 футболістів. Вже перед самим збором кількість гравців значно скоротилася. "Відпали" п'ятеро футболістів "Динамо", в яких коронавірус (Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Владислав Супряга), а також півзахисник грецького АЕК Євген Шахов. Ще один захисник "Динамо" Олександр Тимчик не встиг відновитися від травми, отриманої у вересні.

Коли команда вже мала зібратися, ще один позитивний тест на коронавірус отримав захисник Денис Попов. Тому він теж не полетів з командою. А через травми збір пропустить захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко та нападник турецького "Коньяспора" Артем Кравець, якого спеціально довикликали. Корнієнко отримав ушкодження у матчі проти "Динамо".

От і вийшло, що в заявці збірної України залишилося 25 гравців. При цьому чотири з них – воротарі. Юрія Паньківа та Дмитра Різника теж викликали додатково. Однак в заявку на гру потрапило лише 23 гравці. Поза заявкою опинилися Дмитро Різник та Тарас Степаненко.

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У поляків теж є проблеми перед цим матчем. Збір команди в листопаді пропустять одразу троє гравців. Мова йде про воротаря "Фіорентини" Бартоломея Дронговського (всю італійську команду відправили на самоізоляцію), захисника Міхала Карбовника (у нього коронавірус) та півзахисник Дамін Кадзьор (попросив його не викликати).

Проти українців не зіграє і найкращий гравець збірної Польщі Роберт Левандовський. Також до заявки на гру не потрапили півзахисники Якуб Камінський та Гжегож Криховяк.

Слово тренеру

"Я радий, що ми зіграємо із цим суперником. За останнє десятиліття Польща дуже додала як команда, з'явилися сильні гравці. Ми раді зустрітися з таким опонентом, хоч зараз і не найкращий час у зв'язку з COVID-19. Гадаю, Єжи Бженчек, як і я, планує завтра дати можливість зіграти й проявити себе футболістам, які грали менше. Але все одно я думаю, що матч буде напруженим", – заявив перед матчем Андрій Шевченко.

Прогноз букмекерів

Жодна з команд не є фаворитом в цьому матчі. Більше шансів не перемогу має збірна Польщі. У букмекерській конторі Marathonbet на перемогу Польщі виставили коефіцієнт 2,36. На те, що українці святкуватимуть перемогу – 3,05. Нічия у матчі – 3,35.

Не очікують букмекери і значної кількості голів. Так, ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" отримала коефіцієнт 2,18. Натомість "тотал голів матчу менше 2,5" – лише 1,76.