В среду, 11 ноября, сборная Украины по футболу на выезде сыграет товарищеский матч против Польши. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Поединок Польша – Украина состоится 11 ноября в Хожуве на стадионе "Шленский". Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также Выйдет ли Украина вперед в серии противостояний против Польши: прогноз букмекеров

Начало поединка Польша – Украина в 21:45. Права на показ матчей сборной Украины принадлежат "Медиа группа Украина". Поэтому именно на двух каналах этого медиахолдинга и будет транслироваться матч Франция – Украина 7-го октября.

Товарищескую игру покажут на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Начало трансляции в 21:35.

Смотреть онлайн матч Польша – Украина можно на видеосервисе Oll.tv На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.

Однако доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".

Товарищеский матч Польша – Украина состоится 11 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45