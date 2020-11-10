У середу, 11 листопада, збірна України з футболу на виїзді зіграє товариський матч проти Польщі. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Поєдинок Польща – Україна відбудеться 11 листопада у Хожуві на стадіоні "Шльонський". Про це повідомляє 24 канал.

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Початок поєдинку Польща – Україна о 21:45. Права на показ матчів збірної України належать "Медіа група Україна". Тож саме на двох каналах цього медіахолдингу і буде транслюватися матч Франція – Україна 7-го жовтня.

Товариську гру покажуть на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". Початок трансляції о 21:35.

Дивитися онлайн матч Польща – Україна можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.

Однак доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".

Товариський матч Польща – Україна відбудеться 11 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45