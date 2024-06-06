Анонс матча Польша – Украина: главная информация о товарищеской игре перед Евро-2024

Сборная Украины продолжает подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в Германии. Команда Сергея Реброва попробует свои силы в бою с поляками.

Во вторник, 7 июня, сборная Украины сыграет второй товарищеский матч в этом месяце. Команда Сергея Реброва приедет в гости в Варшаву, где встретится со сборной Польши. 24 Канал рассказывает обо всем самом интересном относительно этого спарринга.

Следите с нами Подготовка к Евро-2024: онлайн-трансляция матча Польша – Украина

Украина на пути к Евро-2024

Сборная Украины провела уже один из трех июньских спаррингов. Команда Сергея Реброва дала бой Германии и расписала нулевую ничью с хозяевами Евро-2024.

Следующим соперником "сине-желтых" станет Польша, после чего Украина завершит серию товарищеских игр матчем против Молдовы (11 июня). На игру против "Кадры" тренер сможет использовать всех 26 футболистов, которых вызвал на этот сбор.



Состав сборной Украины на июньские товарищеские матчи / фото из инстаграма УАФ

Наконец-то присоединился к лагерю "сине-желтых" Андрей Лунин, который праздновал с Реалом победу в Лиге чемпионов. Также должен вернуться в состав Виталий Миколенко.

Что ждать от Польши

Команда Михала Пробежа считается сборной примерно того же уровня, что и Украина. Поляки так же провалили квалификационную группу, но смогли выйти на Евро через плей-офф Лиги наций.

Тренер вызвал на июньский сбор 29 игроков, поэтому перед заявкой на сам Евро придется отсеять троих. Коуч сможет рассчитывать почти на всех сильнейших польских футболистов, кроме Мэттью Кеша.



Расширенная заявка Германии на Евро-2024 / фото из инстаграма Польской федерации футбола

В составе "Кадры" должны выйти Левандовски, Зелински, Щенсны, Кивиор и Залевски. В целом же состав поляков выглядит довольно немолодым. Лишь трем игрокам из заявки меньше 24-х лет, тогда как девять футболистов пересекли отметку в 30 лет.

Кто сыграет в спарринге

Составы команд ожидаются максимально приближенными к основным. Для Реброва именно матч с Польшей будет возможностью протестировать свою команду на фоне равного себе соперника. Такого, какими будут в группе Румыния и Словакия.

Хорошо, что кадровая ситуация в нашей команде должна улучшиться. В ряды сборной вернулся Андрей Лунин, который должен выйти в старте в Варшаве. В общем именно вратарь Реала должен быть основным на Евро-2024.

Под вопросом пока участие Виталия Миколенко. Однако Ребров отмечал, что защитник Эвертона уже тренируется в общей группе. Поскольку Виталий должен быть основным на Евро, его должны задействовать в игру с Польшей. Кроме этого, ожидаем с первых минут Судакова и Довбика.

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Поляки также должны выставить боевой состав, ведь это лишь первый из двух их спаррингов в июне. Через три дня подопечные Пробежа будут играть с Турцией и, скорее всего, там тренер применит определенную ротацию. С первых минут ожидаются Щенсны, Левандовски, Зелински, Франковски и другие лидеры команды

Ориентировочные составы:

История встреч

: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Модер, Пиотровски, Залевски – Зелински – Левандовски, Свидерски.: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Зинченко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.

Украина и Польша сыграли девять очных матчей за свою историю. Минимальное преимущество на стороне наших соседей – 4 победы при двух ничьих и трех успехах нашей команды. Разница голов – 11:9 в пользу поляков.

Все матчи Украины против Польши:

Товарищеский матч, 1998 год . Украина – Польша 1:2 (Шевченко, 87 – Тжецяк, 10, Черешевски, 54)

. Украина – Польша (Шевченко, 87 – Тжецяк, 10, Черешевски, 54) Отбор ЧМ-2002 . Украина – Польша 1:3 (Шевченко, 11 – Олисадебе, 2, 31, Калюжный, 54)

. Украина – Польша (Шевченко, 11 – Олисадебе, 2, 31, Калюжный, 54) Отбор ЧМ-2002 . Польша – Украина 1:1 (Олисадебе, 39 – Шевченко, 81)

. Польша – Украина (Олисадебе, 39 – Шевченко, 81) Товарищеский матч, 2008 год . Украина – Польша 1:0 (Кравченко, 45)

. Украина – Польша (Кравченко, 45) Товарищеский матч, 2010 год . Польша – Украина 1:1 (Елень, 42 – Селезнев, 90+1)

. Польша – Украина (Елень, 42 – Селезнев, 90+1) Отбор ЧМ-2014 . Польша – Украина 1:3 (Пищек, 18 – Ярмоленко, 2, Гусев, 7, Зозуля, 45)

. Польша – Украина (Пищек, 18 – Ярмоленко, 2, Гусев, 7, Зозуля, 45) Отбор ЧМ-2014 . Украина – Польша 1:0 (Ярмоленко, 64)

. Украина – Польша (Ярмоленко, 64) Евро-2016 . Украина – Польша 0:1 (Блащиковски, 54)

. Украина – Польша (Блащиковски, 54) Товарищеский матч, 2020 год. Польша – Украина 2:0 (Пентек, 41, Модер, 63)

Светлым пятном в истории игр с поляками был отбор на ЧМ-2014. Тогда команда Михаила Фоменко дважды одолела соседей и завоевала путевку в стыковые матчи. А вот другие два пересечения с "Кадрой" в официальных встречах были неудачными.

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И если в квалификации на ЧМ-2002 мы действительно были ниже классом, то на Евро-2016 был откровенный провал. После двух стартовых поражений от немцев и североирландцев Украина так же безвольно уступила и полякам.

Где смотреть

Прямая трансляция матча Польша – Украина будет доступна на двух платформах на территории нашей страны. Пользователи интернета смогут посмотреть спарринг вживую на ОТТ-сервисе Megogo. Там же будут доступны и предматчевая студия с экспертами и ведущими.

В свою очередь телезрителям встреча будет доступна в прямом эфире на региональных каналах Суспільного. Также текстовая онлайн-трансляция матча Польша – Украина состоится на сайте 24 Канала. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Украина на Евро-2024: