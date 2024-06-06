У вівторок, 7 червня, збірна України відіграє другий товариський матч цього місяця. Команда Сергія Реброва завітає в гості до Варшави, де зустрінеться зі збірною Польщі. 24 Канал розповідає про все найцікавіше стосовно цього спарингу.

Слідкуйте з нами Підготовка до Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Польща – Україна

Україна на шляху до Євро-2024

Збірна України провела вже один із трьох червневих спарингів. Команда Сергія Реброва дала бій Німеччині та розписала нульову нічию з господарями Євро-2024.

Наступним суперником "синьо-жовтих" стане Польща, після чого Україна завершить серію товариських ігор матчем проти Молдови (11 червня). На гру проти "Кадри" тренер зможе використати всіх 26 футболістів, яких викликав на цей збір.



Склад збірної України на червневі товариські матчі / фото з інстаграму УАФ

Нарешті доєднався до табору "синьо-жовтих" Андрій Лунін, який святкував з Реалом перемогу в Лізі чемпіонів. Також має повернутися у склад Віталій Миколенко.

Що чекати від Польщі

Команда МІхала Пробєжа вважається збірною приблизно того ж рівня, що і Україна. Поляки так само провалили кваліфікаційну групу, але змогли вийти на Євро через плей-оф Ліги націй.

Тренер викликав на червневий збір 29 гравців, тому перед заявкою на сам Євро доведеться відсіяти трьох. Коуч зможе розраховувати майже на всіх найсильніших польських футболістів, окрім Меттью Кеша.



Розширена заявка Німеччини на Євро-2024 / фото з інстаграму Польської федерації футболу

У складі "Кадри" мають вийти Левандовський, Зелінський, Щенсни, Ківіор та Залевський. Загалом же склад поляків виглядає доволі немолодим. Лише трьом гравцям із заявки менше 24-х років, тоді як дев'ять футболістів перетнули відмітку у 30 років.

Хто зіграє у спарингу

Склади команд очікуються максимально наближеними до основних. Для Реброва саме матч з Польщею бути можливістю протестувати свою команду на фоні рівного собі суперника. Такого, якими будуть в групі Румунія та Словаччина.

Добре, що кадрова ситуація у нашій команді має покращитись. До лав збірної повернувся Андрій Лунін, який має вийти в старті у Варшаві. Загалом саме воротар Реала має бути основним на Євро-2024.

Під питанням наразі участь Віталія Миколенка. Проте Ребров зазначав, що захисник Евертона вже тренується у загальній групі. Оскільки Віталій має бути основним на Євро, його мають задіяти у гру з Польщею. Крім цього, очікуємо з перших хвилин Судакова та Довбика.

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Поляки також мають виставити бойовий склад, адже це лише перший з двох їх спарингів у червні. За три дні підопічні Пробєжа гратимуть з Туреччиною і, скоріш за все, там тренер застосує певну ротацію. З перших хвилин очікуються Щенсни, Левандовський, Зелінський, Франковскі та інші лідери команди

Орієнтовні склади:

ПОЛЬЩА: Щенсни – Беднарек, Давідович, Ківіор – Франковскі, Модер, Піотровскі, Залевскі – Зелінський – Левандовський, Свідерський.

УКРАЇНА: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Зінченко, Судаков – Циганков, Довбик, Мудрик.

Історія зустрічей

Україна та Польща зіграли дев'ять очних матчів за свою історію. Мінімальна перевага на боці наших сусідів – 4 перемоги при двох нічиїх та трьох успіхах нашої команди. Різниця голів – 11:9 на користь поляків.

Всі матчі України проти Польщі:

Товариський матч, 1998 рік . Україна – Польща 1:2 (Шевченко, 87 – Тжецяк, 10, Черешевскі, 54)

. Україна – Польща (Шевченко, 87 – Тжецяк, 10, Черешевскі, 54) Відбір ЧС-2002 . Україна – Польща 1:3 (Шевченко, 11 – Олісадебе, 2, 31, Калюжний, 54)

. Україна – Польща (Шевченко, 11 – Олісадебе, 2, 31, Калюжний, 54) Відбір ЧС-2002 . Польща – Україна 1:1 (Олісадебе, 39 – Шевченко, 81)

. Польща – Україна (Олісадебе, 39 – Шевченко, 81) Товариський матч, 2008 рік . Україна – Польща 1:0 (Кравченко, 45)

. Україна – Польща (Кравченко, 45) Товариський матч, 2010 рік . Польща – Україна 1:1 (Єлень, 42 – Селезньов, 90+1)

. Польща – Україна (Єлень, 42 – Селезньов, 90+1) Відбір ЧС-2014 . Польща – Україна 1:3 (Піщек, 18 – Ярмоленко, 2, Гусєв, 7, Зозуля, 45)

. Польща – Україна (Піщек, 18 – Ярмоленко, 2, Гусєв, 7, Зозуля, 45) Відбір ЧС-2014 . Україна – Польща 1:0 (Ярмоленко, 64)

. Україна – Польща (Ярмоленко, 64) Євро-2016 . Україна – Польща 0:1 (Блащиковський, 54)

. Україна – Польща (Блащиковський, 54) Товариський матч, 2020 рік. Польща – Україна 2:0 (Пьонтек, 41, Модер, 63)

Світлою плямою в історії ігор з поляками був відбір на ЧС-2014. Тоді команда Михайла Фоменка двічі здолала сусідів та виборола путівку у стикові матчі. А ось інші два перетини з "Кадрою" в офіційних зустрічах були невдалими.

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І якщо у кваліфікації на ЧС-2002 ми справді були нижче класом, то на Євро-2016 був відвертий провал. Після двох стартових поразок від німців та північноірландців Україна так само безвольно поступилась і полякам.

Де дивитися

Пряма трансляція матчу Польща – Україна буде доступна на двох платформах на території нашої країни. Користувачі інтернету зможуть подивитися спаринг наживо на ОТТ-сервісі Megogo. Там же будуть доступні і передматчева студія з експертами та ведучими.

У свою чергу телеглядачам зустріч буде доступна у прямому ефірі на регіональних каналах Суспільного. Також текстова онлайн-трансляція матчу Польща – Україна відбудеться на сайті 24 Каналу. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Україна на Євро-2024: