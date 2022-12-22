Шанс для Шевченко: Польша официально отправила в отставку главного тренера
Источник:Футбольная ассоциация Польши
Польская футбольная ассоциация решила не продолжать сотрудничество с главным тренером "Кадры" Чеславом Михневичем. В новом отборочном цикле командой будет руководить новый наставник.
Выступление сборной Польши на чемпионате мира 2022 года в Катаре не удовлетворило руководителей Польской футбольной ассоциации. Поэтому стороны решили не продлевать действие контракта с главным тренером команды.
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На своем официальном сайте Польская футбольная ассоциация объявила о прекращении сотрудничества с Михневичем.
После многих встреч и анализов мы приняли непростое решение о прекращении нашего сотрудничества. Чеслав Михневич – опытный тренер, и я уверен, что он не долго будет ждать новых предложений о работе. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере,
– сказал президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша.
Одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Польши является легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Правда, ранее Андрей Николаевич заявил, что до завершения войны не вернется к тренерской работе.
В настоящее время он активно занимается помощью Украины, став одним из послов фандрейзингового проекта United24. Кроме того, украинские СМИ называют именно Шевченко одним из претендентов на пост президента Украинской ассоциации футбола.