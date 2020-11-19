В среду, 18 ноября, Польша сыграла сложный решающий поединок в группе Лиги наций против Нидерландов. Гости минимально переиграли поляков.

Польша – Нидерланды 1:2

Голы: Юзвяк, 6 – Депай, 77, Вейналдум, 84

Минимальное преимущество хозяев

Неуступчивые поляки снова мощно начали поединок. И открыли счет уже на старте встречи. Юзвяк показал классный дриблинг и нанес завершающий удар. Рикошетом от стойки он отправил мяч в угол ворот – 1:0, пишет 24 канал.

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Лидер сборной Нидерландов Депай с легкостью прорвался сквозь оборону и оказался лицом к лицу с голкипером, но его удар не стал результативным.

Команды по очереди обменивались острыми атаками. Плахета получил точный пас и попытался удивить голкипера неожиданным ударом – штанга спасла голкипера.

Активный Депай вновь откликнулся на точную передачу на границе штрафной площадки и нанес сильный удар. Но голкипер был на высоте.

Последний опасный момент в первом тайме был в исполнении Польши. Плахета подхватил пас и испытал удачу, снизу пробив со средней дистанции в центр ворот, но вратарь Крул был на месте и легко забрал мяч в руки.

Свисток судьи на перерыв зафиксировал минимальную победу хозяев 1:0.

Вырванная победа

Гатебур не использовал прекрасную возможность забить, откликнувшись на неплохую подачу со штрафного. Он пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой.

Сразу опасность была у ворот гостей. Точную передачу в штрафной удачно принял Пйонтек. Он нанес удар в ворота – мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

Классен получил поперечную передачу в штрафной и нашел свободную зону для удара. Его попытка оказалась неточной – мяч снова не хотел попадать в створ ворот.

На 77-й минуте нидерландские футболисты получили прекрасную возможность наконец сравнять счет встречи. Беднарек нарушил правила. Главный арбитр матча без колебаний назначил пенальти. К отметке уверенно подошел Депай и хладнокровно отправил мяч под перекладину – 1:1.

Через семь минут гости уже вышли вперед в счете. Вейналдум выпрыгнул выше защитников во вратарской площадке и замкнул подачу с углового, ударом головой отправив мяч в угол ворот – 1:2.

После победы Польши она расположилась на третьей позиции (7 очков), а вот Нидерланды находятся на втором месте, в их активе 11 пунктов.

Польша – Нидерланды видеообзор