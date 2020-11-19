У середу, 18 листопада, Польща зіграла складний вирішальний поєдинок у групі Ліги націй проти Нідерландів. Гості мінімально переграли поляків.

Польща – Нідерланди 1:2

Голи: Юзвяк, 6 – Депай, 77, Вейналдум, 84

Мінімальна перевага господарів

Непоступливі поляки знову потужно розпочали поєдинок. Та відкрили рахунок вже на старті зустрічі. Юзвяк показав класний дриблінг та завдав завершального удару. Рикошетом від стійки він відправив м'яч у кут воріт – 1:0, пише 24 канал.

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Лідер збірної Нідерландів Депай із легкістю прорвався крізь оборону та опинився віч-на-віч із голкіпером, але його удар не став результативним.

Команди по черзі обмінювались гострими атаками. Плахета отримав точний пас та спробував здивувати голкіпера несподіваним ударом – стійка врятувала голкіпера.

Активний Депай знову відгукнувся на точну передачу на межі штрафного майданчика і завдав сильного удару. Але голкіпер був на висоті.

Останній небезпечний момент у першому таймі був у виконанні Польщі. Плахета підхопив пас і випробував удачу, низом пробивши з середньої відстані у центр воріт, але воротар Крул був на місці та легко забрав м'яч до рук.

Свисток судді на перерву зафіксував мінімальну перемогу господарів 1:0.

Вирвана перемога

Гатебур не використав чудову нагоду забити, відгукнувшись на непогану подачу зі штрафного. Він пробив з-за меж карного майданчика, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Відразу небезпека була біля воріт гостей. Точну передачу в штрафному майданчику вдало прийняв Пйонтек. Він завдав удару у ворота – м'яч пролетів у кількох сантиметрах над поперечиною.

Классен отримав поперечну передачу в штрафному майданчику і знайшов вільну зону для удару. Його спроба виявилась невлучною – м'яч знову не хотів влучати у ствір воріт.

На 77-й хвилині нідерландські футболісти отримали чудову нагоду нарешті зрівняти рахунок зустрічі. Беднарек порушив правила. Головний арбітр матчу без вагань призначив пенальті. До позначки впевнено підійшов Депай та холоднокровно відправив м'яч під поперечку – 1:1.

Через сім хвилин гості вже вийшли вперед у рахунку. Вейналдум вистрибнув вище за захисників у воротарському майданчику та замкнув подачу з кутового, ударом головою відправивши м'яч у кут воріт – 1:2.

Після перемоги Польщі вона розташувалась на третій позиції (7 очок), а от Нідерланди перебувають на другому місці, у їх активі 11 пунктів.

Польща – Нідерланди відеоогляд