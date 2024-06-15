Они сыграют в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Стартовый свисток прозвучит в 16:00, пишет 24 Канал.

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Кто покажет первый матч группы D на Евро

Обе команды столкнулись с серьезными кадровыми проблемами перед стартом турнира. Подопечные Михала Пробежа из-за травмы в матче с Украиной потеряли форварда Аркадиуша Милика, который даже не попал в итоговую заявку на Евро-2024, а впоследствии получили повреждения еще 2 нападающих – Роберт Левандовски и Кароль Свидерски, которые пропустят первую игру.

При этом "оранье" не смогут рассчитывать сразу на трех игроков центра полузащиты. Команде Рональда Кумана на турнире не помогут Френки де Йонг, Тен Копмейнерс и Мартен де Рон, а также форвард Брайан Бробби.

Матч с командами, которые потеряли, едва ли не больше всего игроков перед чемпионатом Европы можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что также часть поединков Евро-2024 по футболу будет транслировать Суспільне. Впрочем, матч Польша – Нидерланды не попал в список матчей, который будет доступен на региональных каналах.

Справка. Польша и Нидерланды в пятый раз сыграют между собой за последние 4 года. За этот промежуток времени "оранье" одержали три победы и однажды команды не определили сильнейшего.

Напомним, что в группу D также попали Франция и Австрия. Свой очный поединок они проведут 17 июня в 22:00.